        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SOCAR Türkiye ve ODTÜ iş birliğiyle 'Enerjide Dönüşüm ve Stratejik Gelişim Programı' ilk mezunlarını verdi - İş-Yaşam Haberleri

        SOCAR Türkiye ve ODTÜ iş birliğiyle 'Enerjide Dönüşüm ve Stratejik Gelişim Programı' ilk mezunlarını verdi

        SOCAR Türkiye ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle, kamu sektörü çalışanlarına özel hazırlanan "Enerjide Dönüşüm ve Stratejik Gelişim Programı"nın ilk dönemi tamamlandı. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Ankara'da düzenlenen törenle sertifikalarını aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 12:37
        'Enerjide Dönüşüm ve Stratejik Gelişim Programı' ilk mezunlarını verdi

        Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye tarafından enerji sektöründeki dönüşümü desteklemek ve nitelikli insan kaynağının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle başlatılan sertifika programının ilk dönemi tamamlandı.

        Çevrim içi gerçekleştirilen ve toplam 32 saat süren program kapsamındaki eğitimler, ODTÜ’nün alanında uzman akademisyenleri ile SOCAR Türkiye’nin deneyimli yöneticileri tarafından verildi.

        Enerji dönüşümü, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde tasarlanan program, kamu sektöründe görev yapan ve bu alanlarda uzmanlaşmak isteyen profesyonellere yönelik geliştirildi. Katılımcılara, yapay zeka, veri yönetimi, enerji güvenliği, yeşil finans, karbon yönetimi ve değişim liderliği gibi başlıklarda güncel, bütüncül ve disiplinler arası bir perspektif kazandırılması hedeflendi.

        "Bu programı sürdürülebilir bir öğrenme ekosisteminin temeli olarak görüyoruz"

        SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, sertifika töreninde yaptığı konuşmada "Üniversite ve sanayi iş birliğinin yenilikçi bir örneğini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu program, Türkiye’de özel sektör tarafından kamu çalışanlarına yönelik hazırlanan enerji odaklı ilk sertifika programı olma özelliği taşıyor. Enerjide Dönüşüm ve Stratejik Gelişim Sertifika Programı ile kurduğumuz iş birliği modelini bir başlangıç olarak görüyoruz. Programımızı yeni içeriklerle, güncellenmiş modüllerle ve daha geniş katılımcı gruplarıyla devam ettirme kararlılığındayız" dedi.

        "Programın hayata geçirilmesinde gösterdiği vizyoner ve destekleyici yaklaşım için Sayın Elchin Ibadov’a özellikle teşekkür etmek isterim" diyen ODTÜ Rektörü Prof.Dr.Ahmet Yozgatlıgil ise, "Akademi ile sektör arasındaki iş birliğinin güçlenmesine verdiği önem ve bu programa sağladığı güçlü destek, bu çalışmanın ortaya çıkmasında belirleyici olmuştur. ODTÜ olarak biz de enerji dönüşümünü üniversitemizin stratejik öncelikleri arasında görüyoruz. Üniversitemizde enerji alanındaki çalışmalar; Elektrik-Elektronik, Makine, Kimya ve Çevre Mühendisliği başta olmak üzere birçok bölümün katkısıyla disiplinler arası bir yaklaşımla yürütülmektedir. Yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji depolama sistemleri, hidrojen teknolojileri, akıllı şebekeler, enerji verimliliği ve karbon azaltımı gibi alanlarda önemli araştırmalar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

        Üniversite ile özel sektörün bilgi birikimini aynı çatı altında buluşturan program, enerji sektörünün hızla değişen dinamiklerine uyum sağlayabilecek yetkin insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlıyor. SOCAR Türkiye, insan kaynağına yapılan yatırımın sektörün ve ülkenin enerji geleceğine yapılan yatırım olduğu anlayışıyla, benzer gelişim programlarını önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlıyor.

