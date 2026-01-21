Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.594,34 %-1,65
        DOLAR 43,2973 %0,04
        EURO 50,8185 %0,09
        GRAM ALTIN 6.761,15 %2,16
        FAİZ 35,44 %-1,17
        GÜMÜŞ GRAM 131,28 %0,12
        BITCOIN 88.471,00 %-1,00
        GBP/TRY 58,1230 %-0,12
        EUR/USD 1,1729 %0,03
        BRENT 65,06 %0,22
        ÇEYREK ALTIN 11.055,85 %2,17
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SOCAR Türkiye ve TAV Havalimanları’ndan stratejik iş birliği - İş-Yaşam Haberleri

        SOCAR Türkiye ve TAV Havalimanları’ndan stratejik iş birliği

        SOCAR Türkiye, TAV Havalimanları ile yürüttüğü iş birliğini uzun süredir devam eden elektrik tedarikine ek olarak doğalgaz tedarikiyle de güçlendirerek, Gas-to-Power vizyonu doğrultusunda entegre enerji yönetiminde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 15:25 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        SOCAR Türkiye ve TAV Havalimanları'ndan stratejik iş birliği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SOCAR Türkiye, doğalgaz ve elektriği tek bir entegre değer zinciri içinde yöneten enerji stratejisiyle, Türkiye enerji piyasasında dönüşüm yaratan rolünü güçlendirmeye devam ediyor. Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları ile yürütülen iş birliğinin elektrik, doğalgaz ve toplayıcılık faaliyetleriyle entegre enerji yönetimine taşınması, SOCAR Türkiye’nin "Gas-to-Power" vizyonunun sahadaki en güncel ve somut yansımalarından biri olarak öne çıkıyor.

        2020 yılında Milas-Bodrum Havalimanı, Gazipaşa-Alanya Havalimanı ve TAV Havalimanları merkez ofisi lokasyonlarında elektrik tedariğiyle başlayan iş birliği, 2025 yılı itibarıyla Ankara Esenboğa Havalimanı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı tesislerinin de dahil edilmesiyle genişletildi. Bu kapsamda TAV Havalimanları’nın yıllık 75.000 MWh seviyesindeki elektrik ihtiyacı SOCAR Türkiye tarafından karşılanmaya başlandı.

        REKLAM

        İş birliğinde yeni dönem: Doğalgaz ve entegre portföy yönetimi

        2026 yılı itibarıyla SOCAR Türkiye ve TAV Havalimanları arasındaki stratejik iş birliği yeni bir aşamaya taşındı. Bu doğrultuda Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki tesisinin doğalgaz tedariği SOCAR Türkiye tarafından karşılanmaya başlandı. Sabit fiyatlı kontrat yapısıyla desteklenen bu yeni dönem, arz güvenliğini güçlendirirken TAV Havalimanları’nın operasyonel sürekliliğine ve maliyet öngörülebilirliğine de önemli katkı sağlıyor.

        Söz konusu tesislerin SOCAR Türkiye’nin toplayıcılık portföyüne dâhil edilmesiyle yalnızca elektrik ve doğalgaz tedariği sağlanmakla sınırlı kalınmıyor; aynı zamanda kojenerasyon tesisinin de entegre, etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi mümkün hâle geliyor. Gaz ve elektriğin birlikte optimize edildiği bu yapı, sistem dengesinin güçlendirilmesine katkı sunarken, çok katmanlı portföy yönetimi yaklaşımıyla operasyonel verimliliği artıran bütüncül bir enerji çözümü sunuyor.

        SOCAR Türkiye doğalgaz İş Birimi Başkanı Fuad Ibrahimov, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Enerji piyasaları artık gaz ve elektriğin birbirinden bağımsız yönetildiği yapılardan uzaklaşıyor. Günümüzde rekabet avantajı, bu iki kaynağı birlikte ve etkin biçimde optimize edebilen entegre yapılardan geçiyor. TAV Havalimanları ile geliştirdiğimiz bu iş birliği, SOCAR Türkiye’nin entegre enerji ve Gas-to-Power vizyonunun sahadaki güçlü bir yansımasıdır. Güçlü tedarik altyapımız, sabit fiyatlı kontrat yapımız ve toplayıcılık portföyümüz sayesinde yalnızca enerji arzı sağlamakla kalmıyor; sistem dengesini ve operasyonel sürekliliği destekleyen katma değerli çözümler sunuyoruz"

        TAV Havalimanları Havalimanlarından Sorumlu Grup Başkanı Mete Erna yaptığı değerlendirmede, "Havalimanları sürekli hizmet sunan kritik ulaşım altyapıları arasında. Operasyonlarımızın sürekliliği için enerji güvenliği büyük önem arz ediyor. SOCAR Türkiye’yle gerçekleştirdiğimiz anlaşmayla iş birliğimizi daha ileri bir seviyeye taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Önceliğimiz her zaman yolcularımız ve iş ortaklarımız için en iyi seyahat deneyimini sunmak. SOCAR Türkiye’nin enerji alanındaki uzmanlığı ve sunduğu entegre yapı operasyonel sürekliliğimiz açısından önem taşıyor." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenlerde kar nedeniyle yokuşu çıkamayan İETT otobüsünü çevredekilerin itmesi kamerada

        Esenler'de kar yağışı nedeniyle yokuşu çıkamayan İETT otobüsü çevredekilerin yardımıyla yoluna devam etti, olay anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?