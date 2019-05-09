Yayla çorbasının ana malzemesi olan yoğurdun mide dostu ve ömür uzatıcı bir besin türü olduğu konusunda gastronomi uzmanları hemfikir. Pirinç, yumurta, maydanoz ve naneyle birlikte oluşan aromatik tadıyla damak zevkimize hitap eden bu çorbanın yapılması oldukça basit.

YAYLA ÇORBASI TARİFİ









Malzemeleri



1 avuç pirinç

1 kase yoğurt

1 adet yumurta

1 tutam maydanoz

1 tutam nane

Bir miktar karabiber



Üzeri için



Pul biber

YAYLA ÇORBASI NASIL YAPILIR?



Bir avuç pirinç, çorbayı yapacağımız tencerede kaynatılır. Çorbaya eklemeden önce un yoğurtla birlikte ezilir ve bir yumurta kırıp karıştırılır. Yumurtanın beyazı konulmasa da olur, sarısı katılabilir. Maydanoz ve nane serpiştirilir ve bunların üstüne bir tutam karabiber dökülür. Tenceredeki su kaynayıp pirinç iyice pişince biraz daha su ilave edilebilir. Pirinç koyu olmuşsa bir parça daha su konulur. Çorba hazır hale geldiğinde tercihe göre tencerenin üzerine sıvı yağda kızdırılmış pul biber dökülür veya tabaklara ayrı ayrı konulabilir. Afiyet olsun..