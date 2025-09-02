Sofyan Amrabat'ın yeni adresi Real Betis!
Transferde sıcak saatler geçiren Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ın İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'e kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat’ın kiralık transferi konusunda İspanya’nın Real Betis kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz oyuncumuz Sofyan Amrabat'ın kiralık transferi konusunda İspanya'nın Real Betis Kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz." denildi.
29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 39 maçta 2 gol kaydetti.