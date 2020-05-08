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Soğuk alerjisi nedir, belirtileri nelerdir? Soğuk alerjisi tedavisi nasıldır?

Vücudun sıcak bir ortamdan soğuğa çıktığında gösterdiği aşırı tepkimeyle ortaya çıkan soğuk alerjisi, kişiden kişiye farklılık gösterebilen birtakım belirtilerle anlaşılır. Peki soğuk alerjisi nedir? Belirtileri ve tedavisi nasıldır?

Soğuk alerjisi

Soğuk alerjisi; vücudun sıcak bir ortamdan soğuğa çıktığında gösterdiği tepkimedir. Halk arasında soğuk ürtikeri olarak da bilinmektedir. Bu alerji türü; soğuk havalarda solunumun bozulmasına bununla birlikte acil müdahale gerektiren fiziksel belirtilerin görülmesine sebep olmaktadır.

Bu rahatsızlık ilaçlar ile önlenebilmektedir. Bu alerji; bağışıklık sisteminin soğuğa karşı verdiği negatif reaksiyon nedeniyle görülmektedir. Kişiler mümkün olduğunca soğuktan ve soğuk şeylerden uzak durmalılardır.

Soğuk alerjisinin belirtileri;

  • Soğuk bir şey ile temas edildiğinde ciltte kızarıklık, döküntü, kaşıntı ve şişliklerin oluşması,
  • Şiddetli olan vakalarda soğukla temas edildiği takdirde aniden gelişen bayılma, şok ve gelişebilen ölüm,
  • Nefes darlığı ve solunumda zorluklar,
  • Kalp atışlarında düzensizlik ve nabzın hızlanması,
  • Kan basıncının aniden düşmesi,
  • Karın ağrısı,
  • Gözlerde sulanma,
  • Hapşırma,
  • Burun tıkanıklıkları görülebilmektedir.

Soğuk alerjisinin tedavisi ilaç yöntemi ile yapılmaktadır. Uygulanan ilaç tedavisi bu alerjinin tamamen geçmesini sağlamaz, sadece alerjinin meydana gelmesine sebep olan vücut kimyasalının salgılanmasını bloke etmektedir. Önlemek için; çok fazla soğuklarda dışarı çıkmamak gerekmektedir.

Eğer çıkılması gerekiyorsa; kalın kıyafetler giyilerek, eldiven, bere gibi koruyucular takılması gerekmektedir. Dışarıdan gelindiği zaman vücut ısısının düzelmesi için; sıcak banyo yapılması önerilmektedir.

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