Soğuk havada göğüs ağrısı, göğüste baskı veya yanma hissi olursa dikkat!

Isı kaybına engel olmak hedefiyle vücutta otomatik reflekslerin devreye girmesiyle başta derideki damarlar olmak üzere yaygın damar ağlarında büzüşme oluştuğunu ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Enbiya Aksakal, "Daha önce kalp hastalığı olmayan bireylerde bile soğuk hava ile birlikte göğüs ağrısı veya göğüste baskı, yanma hissi meydana gelmesi kalp damar hastalığını şüphelendirecek önemli bir belirtidir" dedi.