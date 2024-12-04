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        Haberler Sağlık Soğuk havada göğüs ağrısı, göğüste baskı veya yanma hissi olursa dikkat! | Sağlık Haberleri

        Soğuk havada göğüs ağrısı, göğüste baskı veya yanma hissi olursa dikkat!

        Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Enbiya Aksakal, "Daha önce kalp hastalığı olmayan bireylerde bile soğuk hava ile birlikte göğüs ağrısı veya göğüste baskı, yanma hissi meydana gelmesi kalp damar hastalığını şüphelendirecek önemli bir belirtidir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 10:33 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:33
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        Isı kaybına engel olmak hedefiyle vücutta otomatik reflekslerin devreye girmesiyle başta derideki damarlar olmak üzere yaygın damar ağlarında büzüşme oluştuğunu ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Enbiya Aksakal, "Daha önce kalp hastalığı olmayan bireylerde bile soğuk hava ile birlikte göğüs ağrısı veya göğüste baskı, yanma hissi meydana gelmesi kalp damar hastalığını şüphelendirecek önemli bir belirtidir" dedi.

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        Şiddetli soğuklarda kalp sağlığı ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Aksakal, "Koruyucu refleksler aynı zamanda sıcak kanın tekrar vücuda pompalanması için kalp hızını arttırmakta, böylece nabız hızlanmaktadır. Sonuçta hem kalbe geri dönen kan miktarı hem de dakikada kalp atım sayısı artması sebebiyle kalbin iş yükü artar.

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        Kalbin iş yükünün artması kalp kasına olan kan akımında arz-talep dengesini değiştirmektedir. Bu sebeple şiddetli soğuklarda ve aşırı ısı kayıpları olan durumlarda sağlıklı insanların kalplerinde bile kalp kasında beslenme yetersizliklerine ve buna bağlı olarak göğüs ağrısı, göğüste yanma ve baskı hissine yol açar" dedi.

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        Soğuk havanın doğrudan kalp damarlarında da büzüşmeye sebep olduğunu söyleyen Aksakal, "Ani ve şiddetli olarak soğuğa maruz kalmak, kalp krizlerine ve ani kalp ölümlerine yol açmaktadır. Soğuk hava aynı zamanda vücutta damarlarda büzüşmeyle birlikte pıhtılaşmaya meyil oluşturarak kalp hastalıklarına bağlı şikayetlerin ortaya çıkmasına, şiddetlenmesine veya aniden olumsuz sonlanmasına sebep olur.

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        Daha önce kalp hastalığı olmayan bireylerde bile soğuk hava ile birlikte göğüs ağrısı veya göğüste baskı, yanma hissi meydana gelmesi kalp damar hastalığını şüphelendirecek önemli bir bulgudur.

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        Kalın giysiler giyilmesi, meyve sebze tüketiminin ölçülü olarak devam ettirilmesi, hareketsizlikten kaçınılması, düzenli egzersiz yapılması, beslenme ve uyku düzenine dikkat edilmesi, gerekli hallerde D vitamini takviyesi alınması, nezle, grip durumlarında hekime danışmadan ilaç kullanılmaması, grip aşısı yaptırılması, kullanılmakta olan kalp ve hipertansiyon ilaçlarına devam edilmesi kolay uygulanabilir koruyucu yöntemlerdir" dedi.

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