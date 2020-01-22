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Soğukta patilerini kaybeden kediye protez pati

Rusya’nın Sibirya bölgesinde soğuk nedeniyle patileri donan kediye, üç boyutlu yazıcıda protez pati yapıldı. Veteriner kliniğinden yayınlanan görüntülerde, kedinin protez patilerle rahat hareket edebildiği görüldü

kediye protez pati,
HABERTURK.COM

Veteriner kliğinde çalışanların sokakta bulduğu ve 'Duman' adını verdikleri kedi, dört patisini de donma sonucu kaybetti.

Veteriner hekimler, aylar süren planlama sonucu, ameliyata aldıkları kediye titanyumdan protez pati yaptı.

Yerel medyada yer alan habere göre, protez patilerin Ortopedi Cerrahı Sergey Gorshkov tarafından üç boyutlu yazıcı ile yapıldı ve köpekler için de üretilebileceği belirtildi.

 

Gorshkov'un yayınladığı görüntülerde, kedinin protez patilerle rahatça hareket ettiği görüldü.

DAHA ÖNCE DE BİR SOKAK KEDİSİNE PROTEZ PATİ YAPMIŞTI

Ortopedi Cerrahı Sergey Gorshkov, eksi 40 dereceyi gören kış aylarında dört patisini de donma sonucu kaybeden sokak kedisi Rhyzik’e de üç boyutlu yazıcı ile protez pati yapmıştı.

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