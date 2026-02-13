ŞOK 14-17 Şubat aktüel broşürü: ŞOK market hafta sonu fırsatlarında hangi ürünler var?
ŞOK marketlerde bu hafta sonu itibarıyla satışa çıkacak ürünler belli oldu. ŞOK 14-17 Şubat aktüel kataloğunda bulunan mutfak gereçlerinden ısıtıcılara, teknolojik aletlerden çocuk oyuncaklarına, gardırop çeşitlerinden kutu oyunlarına kadar birçok ürün satışa çıkacak. İşte ŞOK 14 Şubat Cumartesi'den itibaren satışta olacak aktüel ürünler...
Giriş: 13.02.2026 - 17:34 Güncelleme: 13.02.2026 - 17:34
1
ŞOK Cumartesi fırsatları 14-17 Şubat aktüel broşürü yayınlandı. Bu hafta sonu ŞOK marketlerde kablosuz kulaklık, saç kurutma makinesi, buharlı düzleştirici, ısıtıcı, çok fonksiyonlu masa lambası, bambu kapaklı kavanoz, barbie bebekleri, tavla, okey takımı gibi birçok ürün raflarda alışverişseverlerle buluşacak. İşte ŞOK 14-17 Şubat aktüel kataloğunun tamamı haberimizde...
2
3