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        Haberler Gündem ŞOK aktüel 12 Ağustos 2023 kataloğu: Bu hafta Cumartesi fırsatları kataloğu ile ŞOK market indirimli ürünleri neler?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu çıktı! Bu hafta 12 Ağustos 2023 ŞOK market aktüel kataloğu

        ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünleri alışverişseverler tarafından araştırılıyor. Bu hafta satışa çıkacak Cumartesi fırsatları belli oldu. 12 Ağustos 2023 ŞOK kataloğunda; klima 11999 TL, yan sehpa 569 TL, 28 Jant bisiklet 4899 TL'den müşterisiyle buluşacak. İşte, ŞOK 12-15 Ağustos 2023 kataloğu...

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        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 22:50
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        ŞOK 12 Ağustos 2023 aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta birçok farklı ürün sınırlı sayıda ŞOK marketlerde satışa sunulacak. ŞOK aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünleri haberimizde derledik. İşte, 12-15 Ağustos 2023 ŞOK kataloğu ürünleri...

        ŞOK 12 AĞUSTOS 2023 AKTÜEL KATALOĞU

        Homelle Çift Kişilik Pike 169 TL

        Kurulama Bezi 19,95 TL

        Hotwheels Şehir Temalı Fırlatma Seti 129 TL

        Barbie Havuz Oyun Seti 299 TL

        Barbie Kariyer Bebekleri 129 TL

        2

        Ruum Store Adel Üç Raflı Ayakkabılık Varna Meşe 1199 TL

        Ruum Store Zein Kitaplık Varna Meşe 649 TL

        Ruum Store Nona Yan Sehpa Varna Meşe 569 TL

        Ruum Store Vega TV Ünitesi Üst Dolap Varna Meşe 429 TL

        Ruum Store Vega Konsol Varna Meşe 1349 TL

        3

        Fujiplus FP-12T 12 BTU INV Beyaz Klima 12999 TL

        FujiPlus 9000 BTU Klima 11999 TL

        Bisan FX3600 Altus Gri Turuncu 20 Jant 8899 TL

        Bisan Serenity-22 Pembe-Silver 28 Jant 4899 TL

        Bisan Mabella Mat Gri Yeşil 24 Jant 3799 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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