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ŞOK'ta Anneler Günü'ne özel marka çantalar satışta!

ŞOK marketlerde mayıs ayına ve Anneler Günü'ne özel indirimler dikkat çekti. ŞOK'ta bu hafta; gıda ürünlerinden, kozmetik malzemelere, küçük ev eşyalarından, mobilya takımlarına, teknolojik aletlerden, dekorasyon ürünlerine birçok ürün alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte ŞOK 13 - 16 Mayıs aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...

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  • ŞOK aktüel 13 - 16 Mayıs kataloğunda anneler gününe özel marka çantalar ve küçük ev aletleri satışta!

    ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu ile alışveriş takipçileri tarafından gündeme geldi. Birçok kategoride onlarca üründe yapılan indirim ile ŞOK aktüel ürünler listesi merak konusu oldu. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 13 - 16 Mayıs kataloğu ile haftanın fırsatları...
  • ŞOK aktüel 13 - 16 Mayıs kataloğunda anneler gününe özel marka çantalar ve küçük ev aletleri satışta!

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Wifi 10 Kg Çamaşır Makinesi 10.799 TL

    i3 Notebook 8.999 TL

    50" 4K Ultra HD Smart Led TV 13.499 TL

    Everbook i5 16 GB Notebook 10.399 TL
  • ŞOK aktüel 13 - 16 Mayıs kataloğunda anneler gününe özel marka çantalar ve küçük ev aletleri satışta!

    1080P Full HD Geniş Açılı IP Kamera 1.199 TL

    5 Kg Çamaşır Makinesi 6.299 TL

    Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı 17.999 TL
  • ŞOK aktüel 13 - 16 Mayıs kataloğunda anneler gününe özel marka çantalar ve küçük ev aletleri satışta!

    Buzdolabı AL 370 10.999 TL

    5 Programlı Bulaşık Makinesi 5.699 TL

    9 Kg 1400 Devir Çamaşır Makinesi 8.899 TL
  • ŞOK aktüel 13 - 16 Mayıs kataloğunda anneler gününe özel marka çantalar ve küçük ev aletleri satışta!
  • ŞOK aktüel 13 - 16 Mayıs kataloğunda anneler gününe özel marka çantalar ve küçük ev aletleri satışta!
  • ŞOK aktüel 13 - 16 Mayıs kataloğunda anneler gününe özel marka çantalar ve küçük ev aletleri satışta!
  • ŞOK aktüel 13 - 16 Mayıs kataloğunda anneler gününe özel marka çantalar ve küçük ev aletleri satışta!

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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