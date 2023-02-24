ŞOK'ta şubat ayı fırsatları devam ediyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu gündeme geldi. Onlarca üründe yapılan indirim ile ŞOK aktüel ürünler listesi merak konusu oldu. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 25-28 Şubat kataloğu ile ay sonu fırsatları ...