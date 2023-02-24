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ŞOK 25-28 Şubat aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi yayında!

Şubat ayının bitmesine kısa bir süre kala ŞOK marketlerde ay sonuna özel indirimler dikkat çekti. ŞOK'ta bu hafta; gıda ürünlerinden, kozmetik malzemelere, küçük ev eşyalarından, mobilya takımlarına, teknolojik aletlerden, dekorasyon ürünlerine birçok ürün alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte ŞOK 25-28 Şubat aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...

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  • ŞOK aktüel ürünler 25-28 Şubat 2023 kataloğu: ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler ve hangi ürünler indirimde? ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi

    ŞOK'ta şubat ayı fırsatları devam ediyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu gündeme geldi. Onlarca üründe yapılan indirim ile ŞOK aktüel ürünler listesi merak konusu oldu. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 25-28 Şubat kataloğu ile ay sonu fırsatları ...
  • ŞOK aktüel ürünler 25-28 Şubat 2023 kataloğu: ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler ve hangi ürünler indirimde? ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi

    ŞOK AKTÜEL KATALOĞU FIRSATLARI 

    Akü 999 TL

    Araç içi süpürge 149, 90 TL

    Mıktanıslı araç tutacağı 29,95 TL

    Mafsallı motorcu dizliği 2'li 169,90 TL

    25 TL üzeri alışverişlerde kakaolu kremalı bisküvi 8'lisi 37 TL yerine 26 TL

    25 TL üzeri alışverişlerde çamaşır makinesi temizleyicisi 43 TL yerine 28 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 25-28 Şubat 2023 kataloğu: ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler ve hangi ürünler indirimde? ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi

    Kadife taç çeşitleri 17.95 TL

    Çocuk toka çeşitleri 6.95 TL

    Esnek tarak çeşitleri 17.95 TL

    Toz deterjan 7,5 kg 189 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 25-28 Şubat 2023 kataloğu: ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler ve hangi ürünler indirimde? ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi

    Leke çıkarıcı 107.95 TL

    Bulaşık makinesi tableti 22’li 104.95 TL

    Natural bebek bezi 169 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 25-28 Şubat 2023 kataloğu: ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler ve hangi ürünler indirimde? ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi

    Üçlü etki ağız bakım suyu 26.50 TL

    Orta diş fırçası 41.95 TL

    Aktif beyazlık 27.95 TL

    Kadın parfüm çeşitleri 59.90 TL

    Oje çeşitleri 13.90 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 25-28 Şubat 2023 kataloğu: ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler ve hangi ürünler indirimde? ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi

    10 kg çamaşır makinesi 9299 TL

    Kurutma makinesi 8499 TL

    Buzdolabı 18999 TL

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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