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ŞOK 6 - 9 Mayıs aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi yayında!

ŞOK marketlerde mayıs ayına özel indirimler dikkat çekti. ŞOK'ta bu hafta; gıda ürünlerinden, kozmetik malzemelere, küçük ev eşyalarından, mobilya takımlarına, teknolojik aletlerden, dekorasyon ürünlerine birçok ürün alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte ŞOK 6 - 9 Mayıs aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...

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  • ŞOK aktüel ürünler 6 - 9 Mayıs 2023 kataloğu: ŞOK'ta scooter fırsatı: ŞOK'ta beyaz eşya ve koltuk takımı satışta!

    ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu ile alışveriş takipçileri tarafından gündeme geldi. Birçok kategoride onlarca üründe yapılan indirim ile ŞOK aktüel ürünler listesi merak konusu oldu. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 6 - 9 Mayıs kataloğu ile haftanın fırsatları...
  • ŞOK aktüel ürünler 6 - 9 Mayıs 2023 kataloğu: ŞOK'ta scooter fırsatı: ŞOK'ta beyaz eşya ve koltuk takımı satışta!

    ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLER LİSTESİ

    Yuvarlak Naturel Sepet 69,90 TL 

    Orta Boy Naturel Sepet 149 TL 

    Halı 229 TL 

    Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 79,90 TL 

    Çok Amaçlı Kutu 69,90 TL 
  • ŞOK aktüel ürünler 6 - 9 Mayıs 2023 kataloğu: ŞOK'ta scooter fırsatı: ŞOK'ta beyaz eşya ve koltuk takımı satışta!

    Çekmece İçi Düzenleyici 79,90 TL

    Portmanto Vestiyer 2.499 TL

    TV Ünitesi 799 TL

    Mikrodalga Fırın Dolabı 999 TL 
  • ŞOK aktüel ürünler 6 - 9 Mayıs 2023 kataloğu: ŞOK'ta scooter fırsatı: ŞOK'ta beyaz eşya ve koltuk takımı satışta!

    1+1 Bahçe/Balkon Seti 1.799 TL

    Köşe Koltuk Takımı 3.499 TL

    Mutfak Yemek Masası 799 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 6 - 9 Mayıs 2023 kataloğu: ŞOK'ta scooter fırsatı: ŞOK'ta beyaz eşya ve koltuk takımı satışta!

    Siyah Cam Ocak 1.899 TL

    GLS 640 Beyaz Cam Ocak 1.999 TL

    Beyaz Turbo Ankastre Set 4.799 TL

    Beyaz Turbo Ankastre Set 5.399 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 6 - 9 Mayıs 2023 kataloğu: ŞOK'ta scooter fırsatı: ŞOK'ta beyaz eşya ve koltuk takımı satışta!

    Tekerlekli Pazar Arabası 99,95 TL

    Barbie Bebek 89,95 TL 

    Lisanslı Tekli Köpük 6,50 TL 

    Arabalar 27,95 TL 

    İkili Arabalar 74,95 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 6 - 9 Mayıs 2023 kataloğu: ŞOK'ta scooter fırsatı: ŞOK'ta beyaz eşya ve koltuk takımı satışta!

    ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerde;

    Özel Seri Bulaşık Makinesi Tableti 90 TL 

    Diş Macunu 35 TL 

    Gold Diş Fırçası 35 TL 

    Duş Jeli Çeşitleri 48 TL 

    Sıvı Sabun Çeşitleri 25 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 6 - 9 Mayıs 2023 kataloğu: ŞOK'ta scooter fırsatı: ŞOK'ta beyaz eşya ve koltuk takımı satışta!
  • ŞOK aktüel ürünler 6 - 9 Mayıs 2023 kataloğu: ŞOK'ta scooter fırsatı: ŞOK'ta beyaz eşya ve koltuk takımı satışta!
  • ŞOK aktüel ürünler 6 - 9 Mayıs 2023 kataloğu: ŞOK'ta scooter fırsatı: ŞOK'ta beyaz eşya ve koltuk takımı satışta!
  • ŞOK aktüel ürünler 6 - 9 Mayıs 2023 kataloğu: ŞOK'ta scooter fırsatı: ŞOK'ta beyaz eşya ve koltuk takımı satışta!

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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