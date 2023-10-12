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        Haberler Gündem ŞOK market 14-17 Ekim 2023 aktüel kataloğu: Cumartesi fırsatları! Bu hafta ŞOK katalog indirimli ürünleri

        ŞOK 14-17 Ekim 2023 kataloğu çıktı! İşte ŞOK market aktüel indirimli ürünler listesi

        ŞOK'ta bu hafta cumartesi günü beyaz eşya ürünleri dikkat çekiyor. 14-17 Ekim 2023 ŞOK aktüel kataloğunda; TV battaniyesi, tek ve çift kişilik mikrofiber yorgan, oyuncak sağlıkçı seti gibi ürünlerin yanı sıra, klima, çamaşır makinesi ve dik süpürge de alıcısıyla buluşacak. İşte, ŞOK 14 Ekim 2023 aktüel indirimli ürünleri ve fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 16:30 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:30
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        ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde pek çok kategoride onlarca ürün indirime giriyor. Peki, 14-17 Ekim 2023 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime giriyor? İşte, ŞOK katalog ürünleri...

        ŞOK 14-17 EKİM 2023 KATALOĞU

        Wellsoft TV Battaniyesi 159 TL

        Microfiber Yorgan Çift Kişilik 299 TL

        Visco Dolgulu Yastık 149 TL

        Chantale Kadın Pilates Çorabı 29,95 TL

        Gokidy 3'lü Asker veya Polis Seti 199 TL

        Gokidy Sevimli Puset 99,95 TL

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        Fujiplus Elia18000 BTU Inverter Klima 19999 TL

        FujiPlus 9000 BTU Klima 11999 TL

        Samsung VS15A6031R4 JET60 Elektrikli Yeşil Süpürge 7899 TL

        Samsung RT47CG6002S9/TR Inox No-Frost Buzdolabı 19999 TL

        Samsung DW60M5044FS/TR 4 Programlı Bulaşık Makinesi 11499 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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