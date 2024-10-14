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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ŞOK'tan kadın girişimcilere destek - İş-Yaşam Haberleri

        ŞOK'tan kadın girişimcilere destek

        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "ŞOK'ta Ben de Varım projesiyle kısa sürede elde ettiğimiz müthiş sonuçlar hepimizi son derece gururlandırdı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 10:44 Güncelleme: 14.10.2024 - 10:44
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        ŞOK'tan kadın girişimcilere destek
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        ŞOK Marketler, 'ŞOK’ta Ben de Varım' projesiyle Türkiye'nin farklı bölgelerinden kadın kooperatiflerinin ürünlerini mağazalarında müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre projenin kadınların ekonomik açıdan güçlenmesine katkı sağlayan dönüştürücü etkisi hakkında bilgi almak ve yerinde deneyimlemek amacıyla Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Direktörü Belen Sanz Luque tarafından ŞOK Marketler'e bir ziyaret gerçekleştirildi.

        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ve ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel'in ev sahipliği yaptığı ziyarette kadın kooperatiflerinden temsilciler de yer aldı.

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        UN Women'ın stratejik ortaklarından biri olan Yıldız Holding Kadın Platformu çatısı altında yürütülen projelerden biri olan 'ŞOK'ta Ben de Varım' projesinin gelişimi ve sosyal etkisi hakkında detaylı bilgilerin paylaşıldığı ziyarette projenin başarılı sonuçları yerinde deneyimlendi.

        Lise öğrencisi Melisa Demirel'in, 2023'te yaşanan Kahramanmaraş-Hatay depreminden sonra bu bölgelerde kadınların üretime katılımını teşvik etme hedefiyle yola çıktığı projesi ŞOK Marketler tarafından desteklendi.

        ŞOK Marketler'in 'Ben de Varım' çatısı altında hayata geçirdiği, büyük ilgi gören ve daha sonra kapsamı genişletilen projede, Hatay, Adana ve Ankara başta olmak üzere birçok farklı bölgedeki kadın kooperatiflerinin ürettiği el emeği ürünler, ŞOK Marketler'in seçili mağazalarında müşterilerle buluşuyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, global değerleri arasında yer alan kadınlara iş dünyasında fırsat eşitliği sunulması ve kapsayıcılık odağında üç yıl önce Yıldız Holding Kadın Platformu'nu hayata geçirdiklerini belirtti.

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        Ülker, bu platform çatısı altında kadınların ekonomiye katılımını destekleyen pek çok etki programı yürüttüklerini ve ekosistemlerinin tamamına yayılan projelerle daha sürdürülebilir bir gelecek için çalıştıklarını vurguladı.

        2022'den beri BM Kadın Birimi'nin stratejik ortaklarından biri olduklarına dikkati çeken Ülker, şunları kaydetti:

        'Ne mutlu bizlere ki platformumuz başarılı çalışmalarıyla iş dünyasında dönüştürücü bir rol model olarak paydaşlarımıza ilham veriyor. Bu kapsamda başlatılan en önemli projelerden biri olan 'ŞOK'ta Ben de Varım' projesiyle kısa sürede elde ettiğimiz müthiş sonuçlar hepimizi son derece gururlandırdı. Sürdürülebilirlik anlayışımızın temel unsurlarından biri olan 'Paydaşlarla Birlikte Güçlenmek' ilkesine bağlı kalarak tüm paydaşlarımızı da bu yolculukta bizimle yan yana yürümeye, kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlendirilmesi için yürütülen çalışmalara katkı vermeye davet ediyoruz.'

        ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel de ŞOK Marketler olarak tüm faaliyetlerinin merkezinde parçası oldukları toplumu kalkındırmanın ve Türkiye'nin her alanda sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamanın yer aldığını ifade etti.

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        Demirel, odaklandıkları konuların başında kadınlar için fırsat eşitliğinin sağlanması geldiğine dikkati çekti.

        Projenin kadınların ekonomik gücünü artırarak üretimde daha fazla yer almalarına katkı sağladığının altını çizen Demirel, şu açıklamalarda bulundu:

        'Bugüne kadar kadın kooperatiflerinden aldığımız ürünleri 250'ye yakın mağazamızda müşterilerimizle buluşturduk ve bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz. Bugün sonuçları yerinde paylaşabilmek amacıyla bir araya geldiğimiz Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Direktörü Belen Sanz Luque'yi burada ağırlamaktan çok mutluyuz. ŞOK Marketler olarak çatısı altında bulunduğumuz Yıldız Holding'in ekonomik kalkınma, çeşitlilik ve kapsayıcılık konusundaki vizyonuyla sorumlu satın alma uygulamalarını hayata geçirmeye kararlıyız. Kadınların hayatın her alanında güçlü bir sesle 'Ben de Varım' diyebilmesini arzu ediyor, kadın istihdamında öne çıkan bir şirket olarak tüm çalışmalarımızı bu vizyonla yürütüyoruz.'

        3 YIL İÇİN VERİLEN TAAHHÜTLERE 1 YILDA ULAŞILDI

        UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Direktörü Belén Sanz Luque ise ŞOK Marketler'in kadın girişimciliğini destekleyen projesini takdirle karşıladıklarını belirterek, 'Cinsiyete Duyarlı Satınalma (GRP) uygulamalarının Yıldız Holding'in tedarik zinciri politikalarına entegre edilmesi, tedarikçilere yönelik ekonomik kalkınmanın sağlanması kadar, çeşitliliğin, eşitliğin ve katılımcılığın teşvik edilmesi açısından da büyük önem taşıyor' ifadelerini kullandı.

        Luque, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin stratejik ortaklarından biri olan Yıldız Holding'in değer zincirinde kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla 3 yıl için verdiği taahhütlere 1 yılda ulaşmasını da büyük memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

        ŞOK Marketler'in tedarik zincirinde fırsat eşitliği sağlamak hedefiyle hayata geçirdiği ŞOK'ta Ben de Varım projesinin başarılı sonuçlarını ve bu alandaki adanmışlığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Luque, 'Yıldız Holding ile işbirliğimizin BM Kadın Birimi'nin Cinsiyete Duyarlı Tedarik konusundaki örnek girişimlerinden biri olarak tanınmasından gurur duyuyoruz. Bu proje, sadece güçlü bir küresel örnek oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda özel sektörle ortaklıkların önemini de vurguluyor. BM Kadın Birimi, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekonomik güçlenme ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için özel sektörle yakın çalışmaya kararlıdır' değerlendirmesinde bulundu.

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