Sokak ortasında koca dehşeti!
Olay, Manisa'da meydana geldi. Bir kadın boşanma aşamasındaki kocası için uzaklaştırma kararı aldırmaya gidiyordu. Ama kocası bir anda yolunu kesti. Kadın 3 aylık bebeğinin gözleri önünde bacağından vuruldu.
Giriş: 18.11.2024 - 21:00 Güncelleme: 18.11.2024 - 21:00
Olay, Manisa'da meydana geldi.
Bir kadın boşanma aşamasındaki kocası için uzaklaştırma kararı aldırmaya gidiyordu.
Ama kocası bir anda yolunu kesti.
Kadın 3 aylık bebeğinin gözleri önünde bacağından vuruldu.
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