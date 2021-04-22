Güzergahından çıktı, Viyan'ı ezdi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaDEHŞET! Son dakika: Güzergahından çıkan minibüs, ara sokakta Viyan'ı ezdi - Haberler
ABONE OL

Korkulan oldu, mahalleli isyan etti! Güzergahından çıkan minibüs, ara sokakta Viyan'ı ezdi

İstanbul Küçükçekmece'de güzergahı olmayan sokağa giren minibüs faciaya neden oldu. Güzergah değiştirip, ara sokağa giren minibüs, arkadaşlarının yanına gitmek için karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki Viyan Kaçan'a çarptı. Çocuğa çarptığını fark etmeden yoluna devam eden minibüs şoförü vatandaşların uyarısı üzerine durdu. Korkunç olayda minibüsün altından çıkarılan minik kız, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mahalle sakinleri güzergahından çıkan minibüslere isyan etti. Acılı babası Esat Kaçan, "Burası onların güzergahı değil, her gün buradan geçiyorlar. Yani bu çok tehlikeli, bu bir cinayettir" dedi

DEHŞET! Son dakika: Güzergahından çıkan minibüs, ara sokakta Viyan'ı ezdi - Haberler
Güzergahından çıktı, Viyan'ı ezdi!
0:00 / 0:00
İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde güzergah değiştirip, ara sokağa giren minibüs, oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğunu ezdi. Mahalleli minibüslere isyan etti.

Olay, geçen salı günü Küçükçekmece İkitelli'de meydana geldi. Sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki Viyan Kaçan, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada güzergah değiştirerek sokaktan geçen E.K. idaresindeki boş minibüs, Viyan'a çarptı. Çocuğa çarptığını fark etmeden devam eden minibüs şoförü, sokaktaki vatandaşların çığlıklarıyla durdu. Şoför, 5 yaşındaki minik Viyan'ı tekerin altından çıkardı. Vatandaşların uyarılarının ardında şoka giren sürücü E.K, minik çocuğu araca alarak, hastaneye götürdü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki minik Viyan, hayatını kaybetti. Durumu öğrenen ailesi ise sinir krizi geçirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücüyü gözaltına alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

'BURASI ONLARIN GÜZERGAHI DEĞİL, BU BİR CİNAYETTİR'

Güzergahı olmadığı halde sokaktan geçen minibüslere isyan eden kızın acılı babası Esat Kaçan, “Burası onların güzergahı değil, her gün buradan geçiyorlar. Yani bu çok tehlikeli, bu bir cinayettir. 5 yaşındaki çocuğa vuruyor, öldürüyor. Ne diyeyim? Buradan geçmek zorunda değil, buradan geçmeyecek, burası onların güzergahı değil. Aşağı sokak onların güzergahı, adamlar gelmiş bu sokaktan geçiyorlar. Hızlı geçiyorlar, ellerinde telefonlar, önlerine bakmadan geçiyorlar. Ben burada değildim. Sonuçta çocuktur, ya sokakta gezer, ya koşar ya da oynayacak. Buradan geçmemeleri lazım" dedi.

'KIZIN ÜSTÜNDEN GEÇTİ HALA GİDİYORDU, BAĞIRMAMIZLA DURDU'

Korkunç kazaya şahit olan mahalle sakini Esra İnan, şoförün telefonla konuştuğunu iddia ederek, "Çocuklar buradaydı, onlara on dakika önce de şeker vermiştim, onlar orada oynuyordu. Sonra minibüs sokağa girdi, yavaştı sonra hızlandı elinde telefon vardı, biriyle konuşuyordu. Çocuklar karşıdaydı, bu kız da merdivenin bu tarafındaydı. Diğer çocukların yanına geçmek isterken tekerleğin altında kaldı.

O anda şoför hala devam ediyordu. Benim bağırmamla, dayının bağırmasıyla millet buraya doldu. Sonra arabanın yanına koştum, tekme vurdum geri git diye. Çıkarmaya çalıştım, kolu tekerleğin demirlerine sıkışmıştı. Çıkarmaya çalışırken, kızın ablası 'kardeşim ölüyor' dedi. Şoför indi, beni itti kendisi kızı çıkardı. Ama son kelimesi tekerleğin altından çıkarılmadan önce 'Esra abla korkuyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

'ADAM ÇOK HIZLI GELİYORDU, BİZ BURADA OYUN OYNUYORDUK'

Oyun oynadıkları sırada minibüsün hızlı geldiğini anlatan kız çocuğu ise, "Gördüm adam önce üstünden geçti. Sonra kızın çıktığını zannedip, devam etti. Kaçıyordu, sonra kızı eliyle alıp yere bıraktı. Sonra minibüse koyup, hastaneye götürdü. Adam çok hızlı geliyordu. Biz burada oyun oynuyorduk, küçük Viyan yanımıza gelmek isterken, arabanın altında kaldı, zaten kanlar içinde kaldı" şeklinde konuştu.

Gözaltına alınan sürücü E.K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon ve e-Devlet ile seyahat izin belgesi alma
GÜNDEMSeyahat izin belgesi nasıl alınır?
Son dakika: CHP, İstanbul Sözleşmesi’nin feshini Danıştay’a taşıdı
GÜNDEMCHP, İstanbul Sözleşmesi kararını Danıştay’a taşıdı
YASAK AŞK CİNAYETİ! Son dakika: Gelinini yakaladığı adamla öldürdü!
GÜNDEMGelinini yakaladığı adamla öldürdü!
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açık Öğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları tarihi
GÜNDEMAÖF sınav sonuçları ne zaman?
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu? Yeni yasaklar gelecek mi?
GÜNDEMKabine Toplantısı ne zaman?
18 yaş altı toplu taşıma yasağı var mı? 18 Yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi? Bakanlık açıkladı
GÜNDEM18 yaş altı toplu taşıma yasağı var mı?
Son dakika: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında soruşturma
GÜNDEMThodex soruşturması
Adalet Bakanlığı CTE sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı CTE sonuçları 2021 açıklandı mı?
GÜNDEMAdalet Bakanlığı CTE sonuçları açıklandı mı?
DARBE! Son dakika: 6 yılda sözde örgüt yöneticisi 465 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM6 yılda 465 örgüt yöneticisi öldürüldü!
Son Dakika: 2021 MSÜ sınav sonuçları açıklandı! 2021 MSÜ sonuç sorgulama ekranı! 2021 MSÜ sonuç öğren!
GÜNDEM2021 MSÜ sınav sonuçları açıklandı!