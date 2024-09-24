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        Haberler Gündem Güncel Sokakta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Sokakta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

        Osmaniye'de sokakta çıkan silahlı kavgada 19 yaşındaki Abdurrahman Can Çalış hayatını kaybetti, 2 arkadaşı yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 12:01 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:01
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        Sokakta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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        Osmaniye'nin Bağ Mahallesi'nde arkadaşları A.K. ve T.K. ile yolda yürüyen Abdurrahman Can Çalış, karşılaştığı bir kişiyle tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kimliği tespit edilemeyen kişi, tüfekle ateş açtı.

        Saçmaların isabet ettiği Çalış ile A.K. ve T.K. kardeşler, yaralandı.

        Yaralılardan durumu ağır olan Çalış, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Abdurrahman Can Çalış, hastanede hayatını kaybetti. 2 kardeşin durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaçan şüpheli aranıyor.

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        #Osmaniye
        #Silahlı kavga
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