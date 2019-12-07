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HaberlerGündemSOKAKTA VAHŞET! Sokakta başına 5 el ateş etti! Cinayet anı kamerada!

Sokakta başına 5 el ateş etti! Cinayet anı kamerada!

Batman'da, Rıfat Bilici (40),akrabası M.B. tarafından tabancayla caddenin ortasında başından 5 el ateş edilerek öldürüldü. Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Kamera görüntüsünde cinayet zanlısının olaydan sonra koşarak kaçtığı görüldü

cinayet anı kameraya yansıdı
DHA

Batman'da Turgut Özal Bulvarı'nda dün akşam yaşanan olayda, Rıfat Bilici'ye (40) yürüdüğü sırada arkasından gelen akrabası M.B., tabancayla ateş etti. Başından vurulan Bilici, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan M.B. kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

 

YERE DÜŞTÜ 4 KEZ DAHA ATEŞ ETTİ

DHA'da yer alan habere göre M.B.'nin, Rıfat Bilici'ye ateş ettiği anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Görüntülerde her şeyden habersiz biçimde yolun karşısına geçmeye çalışan Rıfat Bilici'ye arkasından yaklaşan M.B., başına ateş etti. Bilici'nin yere düşmesinin ardından da M.B., soğukkanlılıkla 4 kez daha ateş etti. Cinayet zanlısı daha sonra ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

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