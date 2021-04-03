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HaberlerGündem3. SayfaŞOKE EDEN OLAY! Kadınların gizlice görüntüsünü çeken polis açığa alındı!
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Kadınların gizlice görüntüsünü çeken polis açığa alındı!

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde, markette kadınların gizlice fotoğraf ve videosunu çektiği iddia edilen polis memuru açığa alındı. Polis memurunun evinde arama yapıldı ve dijital materyallere el konuldu. Şüpheli daha sonra serbest bırakıldı

ŞOKE EDEN OLAY! Kadınların gizlice görüntüsünü çeken polis açığa alındı!
Kadınların gizlice görüntüsünü çeken polis açığa alındı!
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İHA

Kastamonu'da edinilen bilgiye göre, İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru, insanların haberi olmadan fotoğraflarını çekmesi iddiası üzerine hakkında işlem başlatılarak açığa alındı. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurunun, bir alıveriş merkezinde alışveriş yapan vatandaşların izni olmadan cep telefonu ile fotoğraf veya video çektiği iddia edildi.

KADINLAR POLİSTEN ŞİKAYETÇİ OLDU

İHA'da yer alan habere göre cep telefonunun yanan ışığından anlaşılan olay üzerine tepki gösteren kadınlar, polis memurundan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, markette kamera görüntülerini inceledi.

EVİNDE ARAMA YAPILDI DİJİTAL MATERYALLERE EL KOYULDU

Ayrıca ekipler, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla polis memurunun evinde arama yaparak dijital materyallere incelenmek üzere el koydu.

AÇIĞA ALINDI SERBEST BIRAKILDI

Markette insanlara haber vermeden fotoğraf ve video çektiği iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru, çıkarıldığı adli makamlarca özel hayatı ihlalden açığa alınarak serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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