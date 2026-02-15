Sollama faciası! Motosikletli hayatını kaybetti!

Beşiktaş'ta motosikletiyle ilerleyen Berat Salih Baykal, sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Ferhat O. (22) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

DHA'nın haberine göre ağır yaralanan Baykal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Ferhat O., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Baykal’ın sosyal medya hesabında motosiklet kullandığı bir görüntüsünü 'Yürek parayla alınmaz', bir başka fotoğrafını ise 'Benden ikinci şans diye bir şey yok' notuyla paylaştığı görüldü.

