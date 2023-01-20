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Solmaz Çiros'tan dans şov! Fenomen gelin adayının son halini görenler inanamadı! "Bambaşka biri olmuş"

Bir dönem ekranlarda yayınlanan evlilik programlarına katılarak adını duyuran Solmaz Çiros, programların bitmesinden sonra sosyal medya hesabından dans videoları yayınlayarak fenomen haline gelmişti. Çiros'un son haşini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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  • Solmaz Çiros'tan dans şov! Fenomen gelin adayının son halini görenler inanamadı! "Bambaşka biri olmuş"

    Zuhal Topal'ın evlilik programıyla ekranlara çıkan ve sonrasında "Evleneceksen Gel" adlı izdivaç programında boy gösteren Solmaz Çiros, aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla, adından söz ettirmeye devam ediyor.
  • Solmaz Çiros'tan dans şov! Fenomen gelin adayının son halini görenler inanamadı! "Bambaşka biri olmuş"

    Evlilik programlarının bitmesinin ardından kendini sosyal medyaya yönelten ve çıktığı dans sahnelerinden videolarını paylaşan Solmaz Çiros, sık sık paylaşım yapıyor. 
  • Solmaz Çiros'tan dans şov! Fenomen gelin adayının son halini görenler inanamadı! "Bambaşka biri olmuş"

    Instagram hesabında 757 bin takipçisi olan Solmaz Çiros'un paylaşımları viral olurken, sevenleri tarafından da binlerce yorum ve beğeninin sahibi oluyor. Değişimiyle adından söz ettiren eski yarışmacı şimdilerde şarkıcılık yapıyor. 
  • Solmaz Çiros'tan dans şov! Fenomen gelin adayının son halini görenler inanamadı! "Bambaşka biri olmuş"

    Evlilik programlarından sonra oldukça kilo aldığı ve birçok estetik operasyon geçirdiği görülen Solmaz Çiros'un son dans videolarının altına takipçilerinden, "Keşke doğal halinle kalsaydın", "Eskiden güzel dans ederdi", "Dans etmeyi unutmuş" gibi yorumlar geldi.
  • Solmaz Çiros'tan dans şov! Fenomen gelin adayının son halini görenler inanamadı! "Bambaşka biri olmuş"

    İşte Solmaz Çiros'un dans videolarından görüntüler ve son sosyal medya paylaşımları...
  • Solmaz Çiros'tan dans şov! Fenomen gelin adayının son halini görenler inanamadı! "Bambaşka biri olmuş"
  • Solmaz Çiros'tan dans şov! Fenomen gelin adayının son halini görenler inanamadı! "Bambaşka biri olmuş"
  • Solmaz Çiros'tan dans şov! Fenomen gelin adayının son halini görenler inanamadı! "Bambaşka biri olmuş"
  • Solmaz Çiros'tan dans şov! Fenomen gelin adayının son halini görenler inanamadı! "Bambaşka biri olmuş"
  • Solmaz Çiros'tan dans şov! Fenomen gelin adayının son halini görenler inanamadı! "Bambaşka biri olmuş"
  • Solmaz Çiros'tan dans şov! Fenomen gelin adayının son halini görenler inanamadı! "Bambaşka biri olmuş"
  • Solmaz Çiros'tan dans şov! Fenomen gelin adayının son halini görenler inanamadı! "Bambaşka biri olmuş"
  • Solmaz Çiros'tan dans şov! Fenomen gelin adayının son halini görenler inanamadı! "Bambaşka biri olmuş"
  • Solmaz Çiros'tan dans şov! Fenomen gelin adayının son halini görenler inanamadı! "Bambaşka biri olmuş"
  • Solmaz Çiros'tan dans şov! Fenomen gelin adayının son halini görenler inanamadı! "Bambaşka biri olmuş"
  • Solmaz Çiros'tan dans şov! Fenomen gelin adayının son halini görenler inanamadı! "Bambaşka biri olmuş"
  • Solmaz Çiros'tan dans şov! Fenomen gelin adayının son halini görenler inanamadı! "Bambaşka biri olmuş"
  • Solmaz Çiros'tan dans şov! Fenomen gelin adayının son halini görenler inanamadı! "Bambaşka biri olmuş"

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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