Solskjaer Beşiktaş'ı tribünden takip etti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, oynadıkları son maça göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Moatasem Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Joao Mario, Rafa Silva ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Alex Oxlade-Chamberlain, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Teknik sorumlu Topraktepe, Süper Lig'in 19. haftasında Sipay Bodrum FK'yı Tüpraş Stadı'nda 2-1 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre 4 değişikliğe gitti.

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Serdar Topraktepe, Bodrum FK karşısında sağ bekte görev verdiği Onur Bulut'u yedeğe çekerken, Jonas Svensson sarı kart cezasını tamamlayarak formasına kavuştu.

Topraktepe, Ege ekibi karşısında yaşadığı sakatlıktan dolayı riske edilmeyen ve dün kadrodan çıkarılan Bakhtiyor Zaynutdinov'un yerine ise Emirhan Topçu'yu görevlendirdi. Orta sahada ise Cher Ndour'u kulübeye çeken Serdar Topraktepe, Gedson Fernandes'in yanında Moatasem Al-Musrati'ye, hücumda ise Ernest Muçi'nin yerine Milot Rashica'ya formayı teslim etti.

SOLSKJAER MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ Beşiktaş'ın 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk anlaşmaya vardığı Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Reeder Samsunspor karşılaşmasını tribünden izledi. Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleriyle bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde buluşan Solskjaer, Gelişim Elit A Ligi'nde Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı'nın Boluspor'u 4-0 mağlup ettiği müsabakayı da yerinde takip etti. Daha sonra teknik ekibe ve futbolculara Reeder Samsunspor maçında başarılar dileyen deneyimli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda mücadeleyi yardımcı antrenörü Erling Moe ve ekibiyle izledi. REKLAM MONTELLA DA TÜPRAŞ STADYUMU'NDA A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş ile Reeder Samsunspor arasında oynanan mücadeleyi Tüpraş Stadı'nda izledi. İtalyan teknik adam, Süper Lig'de günün açılış maçında RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor karşılaşmasını da yerinde takip etmişti.