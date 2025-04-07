Solskjaer'den Immobile kararı!

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ilk 11'ine göre üç değişiklik yaptı.

Norveçli teknik adam, Göztepe maçında kalede şans verdiği Ersin Destanoğlu'nun yerine Mert Günok'a, savunmada ise Tayyip Talha Sanuç'u kulübeye çekerek Gabriel Paulista'ya formayı teslim etti.

Son iki maçta yedek soyunan golcü oyuncu Ciro Immobile'yi ilk 11'de görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, sağ açık Milot Rashica'yı Kasımpaşa maçında yedek başlattı.

Siyah-beyazlı takım, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Ernest Muçi ve Ciro Immobile ile başladı.

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Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Keny Arroyo, Fahri Kerem Ay, Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu görev bekledi.

CIRO IMMOBILE YENİDEN İLK 11'DE

Siyah beyazlı takımda İtalyan futbolcu Ciro Immobile, iki maç aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı.