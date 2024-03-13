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        Haberler Yaşam Somer şef kimdir, kaç yaşında? Somer Sivrioğlu’nun hayatı ve biyografisi

        Somer şef kimdir, kaç yaşında? Somer Sivrioğlu’nun hayatı ve biyografisi

        Asıl adı Somer Sivrioğlu olan Somer Şef, bilhassa TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programı ile tanınır. Burada jürilik yapan şef, tarzı ve konuşmalarıyla dikkatleri üzerine toplar. Bu nedenle Somer Sivrioğlu'nun kim olduğu birçok internet kullanıcısı tarafından merak edilir. Peki Somer Şef kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 10:45 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:45
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        Somer Sivrioğlu kimdir?
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        2018 yılından bu yana izleyiciyle buluşan MasterChef programının şef koltuğunda bulunan ve yorumlarıyla, tarzıyla sık sık gündeme gelen Somer Şef, programın en çok merak edilen isimleri arasındadır. Siz de Somer Şef kaç yaşında ve nereli gibi soruların yanıtını merak ediyor olabilirsiniz. Bu soruların yanıtını öğrenmek üzere yazının devamını okuyabilirsiniz…

        SOMER ŞEF KİMDİR?

        Aklınızdan “Somer Şef kimdir?” sorusu geçiyor olabilir. Asıl adı Somer Sivrioğlu olan Somer Şef Türk restoran işletmecisi, şef ve sunucudur. 1971’de dünyaya gözlerini açan Somer Sivrioğlu aynı zamanda iki çocuk babasıdır. Aslı Sencer ile evliliğinden sonra 2021 yılında boşanmıştır. Somer Şef’in koyu Fenerbahçeli olduğu bilinir.

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        SOMER ŞEF KAÇ YAŞINDA?

        Kullanıcılar, “Somer Şef kaç yaşında?” sorusunu da yoğun olarak aratır. 1971 yılında dünyaya gelen Türk şef Sivrioğlu’nun şu anki yaşı 53’tür. Siviroğlu, 25 Mayıs 1971’de doğmuştur ve İkizler Burcu’na mensuptur.

        SOMER ŞEF NERELİ?

        Somer Şef nereli?” sorusunun yanıtı Eskişehir’dir. MasterChef Türkiye jürisi olan Somer Şef, İstanbul, Kadıköy’de dünyaya gelse de aslen Eskişehir kökenlidir. Daha sonra Avustralya’ya gitse de yeniden ülkesine dönmüştür ve günümüzde hayatına İstanbul’da devam etmektedir.

        SOMER ŞEF KİTABI VAR MI?

        Somer Sivrioğlu’nun kendine ait bir kitabı da vardır. Hayranları tarafından yoğun olarak merak edilen bu kitap, David Dale ile kaleme alınmıştır. Kitabın adı ise “Anadolu: Türk Mutfağında bir Macera Anatolia: Adventures in Turkish Cooking” olarak bilinir. Ayrıca şef, bir dönem “Lezzet Yolculuğu” isimli bir radyo programında sunuculuk da yapmıştır. Somer Sivrioğlu’nun çeşitli dergi ve gazetelerde köşe yazarlığı yaptığı da bilinmektedir.

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        SOMER ŞEF HAYATI

        Somer Şef hayatı hayranları tarafından yoğun olarak merak edilir. Geçmişten günümüze sayısız ödül alan şef, az malzeme kullanılarak en iyi yemeğin yapılmasını doğru bulur. Bunu anneannesinden öğrendiğini ifade eden Somer Sivrioğlu, çalışma ahlâkını ise babasından almıştır. Ayrıca restoran işletmeciliği ve insan ilişkileri konusundaki kazanımlarını ise annesinden aldığını ifade eder. Ek olarak Sivrioğlu, Musa Dağdeviren Usta’dan etkilenerek Anadolu Mutfağı ve kültürünü araştırmanın önemini kavramıştır.

        SOMER SİVRİOĞLU KARİYERİ

        Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye’de yaşadıktan sonra 25 yaşında Avustralya’ya gitmiş ve burada yüksek lisans yapmak istemiştir. Şef, Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümü mezunudur. Bunun sonucunda master yapmaya karar vermiş ve şeflik kariyerine adım atmıştır. Bir dönem restoran yöneticiği yaptıktan sonra Avustralya Sidney’de kendi restoranını açmış ve buradaki mönüyü Türk lezzetlerinden oluşturmuştur. Ayrıca Masterchef Avustralya’da misafir jüriliği yapmıştır. 2018 yılında ise Masterchef’te Türkiye jürisi olmuştur.

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        SOMER ŞEF’İN RESTORANI VAR MI?

        Somer Sivrioğlu her ne kadar Masterchef programı ile bilinse de kendisinin restoranları oldukça popülerdir. Kendisine ait Avustralya’da restoranı (Somer Sivrioğlu Efendy) olan şef, bu restoran sayesinde Türk mutfağının yöresel lezzetlerini dünyaya tanıtmaktadır. Bunun yanı sıra Sivrioğlu’nun Etiler’de bulunan bir başka restoranı vardır. Söz konusu restoran, Somer Sivrioğlu Efendy’nin İstanbul- Etiler’deki şubesidir.

        SOMER ŞEF’İN İMZA YEMEKLERİ HANGİLERİ?

        Somer Şef’in imza yemekleri de merak konusudur. Sivrioğlu, bu yemekler ile dünya genelinde çığır açmıştır. İlgili yemekler aşağıda derlenmiştir;

        • Ramen
        • Pekin Ördeği
        • Mercan Resifleri
        • Ördek Pastilla
        • Oğlak Rogan Josh
        • Consomme Royale
        • Aussie Pie
        • Ahtapotlu Nicoise Salatası

        SOMER ŞEF’İN ALDIĞI ÖDÜLLER

        • 2010- İç Batı’nın En iyi Türk Restoranı Ödülü
        • 2010- 2011- RCNSW Mükemmellik Ödülü
        • 2012- İç Batı’nın En İyi Restoranı En İyi Lezzet Ödülü
        • 2013- Yerel İşletme Ödülü
        • 2018- GQ Türkiye Ödül Töreni – Yılın Şefi Ödülü

        SOMER ŞEF’İN KATILDIĞI PROGRAMLAR

        • Katarsis
        • Empati
        • Fatih Altaylı ile Bire Bir
        • Loş Sohbet
        • Eser Yenenler Show
        • Masterchef Türkiye
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        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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