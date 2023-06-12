Ekranların yemek programlarından MasterChef Türkiye, ekranlara geri dönüyor. Programın yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla yeni sezona ilişkin bazı detaylar belli oldu. 2023 MasterChef Türkiye'nin kadrosu, geçtiğimiz sezonlardaki başarılı yarışmacılarından oluşacak. Fragmanda dikkat çeken detaylardan biri de ünlü Şef Somer Sivrioğlu'nun jüri olarak yer almaması oldu. Peki, Somer Şef MasterChef’ten ayrıldı mı? Somer Şef MasterChef’ten neden ayrıldı? İşte, detaylar...