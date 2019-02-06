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Sivrioğlu'nun 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu da boşanma ve ihanet iddialarını dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla doğrulamıştı. Sivrioğlu, bugün 2. Sayfa programına yaptığı açıklamasında; "İhaneti gözlerimle gördüm. Arkadaşlarımın restoranda görüp, bana haber vermesiyle başladı. Daha sonra da mesajlaşmalarını yakaladım. Ne yazık ki Somer de ihaneti inkar etmedi.