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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Son 23 yılın en iyi Galatasaray'ı! Okan Buruk'un şaheseri! - Son dakika Galatasaray haberleri
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Son 23 yılın en iyi Galatasaray'ı! Okan Buruk'un şaheseri!

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen lider Galatasaray, son 23 yılın en iyi dönemini geçiriyor. Tarihin en kötü sezonlarından birini geride bırakan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ve ekibi, kulübe muhteşem bir dönüşümü yaşatıyor

Son 23 yılın en iyi Galatasaray'ı! Okan Buruk'un şaheseri! - Son dakika Galatasaray haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken kritik virajları kayıpsız dönen lider Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde şampiyonluğa koşuyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ve ekibi, son 23 yılın en iyi takımını yaratırken Cimbom sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da dikkat çeken bir performans sergiliyor.

11 HAFTADA 8. SIRADAYDI

Sezona yenilenen yönetimi, teknik ekibi ve kadrosuyla giren "Cimbom" için ilk 11 hafta istediği gibi geçmedi. Takımın liderliğinde önemli katkısı bulunan Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın da aralarında olduğu bazı oyuncuların lig başladıktan sonra transfer edilmesi, uyum süreci gibi nedenlerle 11. hafta sonunda yaptığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin gerisinde 8. sırada yer buldu.

Ligin 11. haftasındaki 2-2 biten Corendon Alanyaspor maçından sonra yükselişe geçen sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 18 karşılaşmanın sadece 1'inde puan kaybı yaşadı. Bu süreçte biri hükmen olmak üzere 17 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, liderlik koltuğunu ele geçirirken, en yakın rakibi ile 6 puanlık fark yakaladı.

SON 23 YILIN EN İYİ GALATASARAY'I

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken biri hükmen galibiyet olmak üzere 28 maçta 69 puan toplayan Galatasaray, son 23 yılın da en iyi performansına imza attı. Sarı-kırmızılılar, 1999-2000'den sonra 28. maçlar itibarıyla ilk kez 69 puana uzandı.

Geçen yılın 28. maçını 35 puanda geçen sarı-kırmızılılar, son şampiyonluklar 2018-19'da 56, 2017-18'de ise 57 puan toplamıştı. 2014-15'te 28 hafta sonunda 61 puan elde eden Galatasaray, 2012-13'te 28 haftayı 56, 2011-12'de ise 63 puanla geçmişti.

Sarı-kırmızılılar 2007-08'de 28. maçlar sonunda 61 puan elde ederken 2005-06'da 68 puan toplamıştı. 2001-02'de 28. haftayı 62 puan ile geçen sarı-kırmızılılar 1999-2000 sezonunda ise aynı maç diliminde 70 puan almıştı.

BOYNUZ KULAĞI GEÇTİ!

Yıldızlarla dolu kadrosuyla şampiyonluğa koşan Galatasaray'da futbolcular kadar teknik direktör Okan Buruk'un performansı da dikkat çekiyor. Bu sezon kulübe katkısını en çok alan takımlardan olan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk da tarihi istatistiklere erişmiş durumda.

Bu sezon ligde karşılaştığı tüm takımları mağlup ederek koleksiyonu tamamlayan Galatasaray'da Okan Buruk, Galatasaray tarihinde bunu başaran ikinci teknik direktör oldu. Sarı-kırmızılılar daha önce 1960-61 sezonunda Gündüz Kılıç yönetiminde tüm rakiplerini mağlup etmeyi başarmıştı.

Bu sezon yüzde 79'luk galibiyet yüzdesine erişen Okan Buruk ayrıca futbolculuk döneminde öğrencisi olduğu, efsane çalıştırıcı Fatih Terim'i de geride bırakmış durumda. Opta'nın aktardığına göre 28 maçta 22 galibiyet elde eden Buruk, Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10+ maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet oranı yakalayan isim oldu.

AVRUPA'DA DA ZİRVEYE OYNUYOR!

14 maçlık galibiyet serisi ile Süper Lig rekorunu kıran Galatasaray, Avrupa'da da dikkat çeken bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya ve İspanya olmak üzere Avrupa'nın beş büyük ligi ve Türkiye arasında zirveye oynuyor.

Maç başına toplamda 19.2 şut çeken Galatasaray, Avrupa'nın beş büyük liginin devlerini bu alanda geride bırakırken isabetli şutta da liderlik yarışında...

Maç başına 7.7 isabetli şut çeken Galatasaray, 6.5 ile PSG, 5.9 ile Real Madrid'i 5.8 ile Borussia Dortmund'u geride bırakmış durumda. Buruk ve öğrencileri 7.9 isabetli şut çeken Bayern Münih'i takip ediyor.

Bu sezon maç başına 2.30 gol bulan Galatasaray, 2.71 golü olan Bayern Münih'i ve 2.53 golü bulunan Manchester City'yi takip ediyor.

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