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HaberlerDünyaSon dakika gelişmesi! Türk gemisine 'korsan' saldırısı

Son dakika! 10 Türk denizci Nijerya'da rehin alındı

İHA

Son dakika... Türk gemisi Nijerya'da korsanların saldırısına uğradı. 10 Türk denizci rehin alındı.

Son dakika

Kamerun’un Douala Limanı'ndan Fildişi sahili Abidjan Limanı'na boş olarak gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu. Tamamı Türk vatandaşı olan 10 denizci korsanlar tarafından rehin alındı. Alınan ilk bilgilere göre yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Personelin serbest bırakılması için çalışmalar sürüyor.

FİRMADAN AÇIKLAMA 

Firma Kadıoğlu Denizcilik SAN. TİC: A.Ş'den konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada,"Kamerun'un Douala limanından / Fildişi sahili Abidjan limanına boş olarak gitmekte olan 8900 Dwt Türk bayraklı Paksoy-1 isimli yük gemimize yaklaşık olarak 02:58N - 004:40E mevkinde Nijerya Brass kıyısının 124 mil (230 kilometre) güneybatısında silahlı korsanlarca saldırıya uğramış, gemideki iletişim ve seyir cihazlarına zarar verilmiş ve tamamı Türk vatandaşı 10 denizci arkadaşımız korsanlar tarafından rehin alınmıştır.
İlk duyumlara göre yaralanma ve can kaybı yaşanmamıştır. Tüm personelimizin salimen serbest bırakılmaları için çalışmalarımız devam etmektedir. Konu hakkında daha detaylı bilgilere ulaştıkça sizlere ileteceğiz" ifadeleri kullanıldı.

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