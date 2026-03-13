ÖGG sınav sonucu sorgulama: 119. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı!
Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları adayların erişimine sunuldu. Binlerce adayın merakla bekledği sonuçlar EGM tarafından açıklandı. 119. Temel eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı sonuçları " https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari" sayfası üzerinden sorgulanabilecek. Peki, "2026 Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonucu nasıl, nereden öğrenilir?" İşte ÖGG sonuçları...
ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme dönemi Özel Güvenlik Sınav sonuçları 13 Mart Cuma günü açıklandı.
ÖGG BAŞARI PUANI KAÇ?
Silah farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
ÖGG YAZILI SINAV İTİRAZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini 14-18 Mart tarihleri arasında yatıracak.
Yazılı sınav sonuçlarına 16-18 Mart tarihleri arasında itiraz edilecek.
Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 18 Mart tarihinde açıklanacak.