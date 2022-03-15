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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 14 Mart'ta bile devam etti! Acil serviste darbedildi - Güncel Haberler
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Korkunç olay! 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorun darbedildiği iddiası!

Son dakika haberine göre sağlık çalışanlarına yönelik şiddet 14 Mart Tıp Bayramı'nda bile devam etti. Bu kez de Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Tahir Tarimer (26), 14 Mart Tıp Bayramı'nda muayene olmak için gelen Uzman Çavuş A.A. (32) tarafından darbedildiğini öne sürerek şikayetçi oldu

Son dakika haberi: 14 Mart'ta bile devam etti! Acil serviste darbedildi - Güncel Haberler
14 Mart'ta doktora şiddet iddiası! Acil serviste darbedildi
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DHA

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş A.A., dün saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre A.A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Dr. Tahir Tarimer
Dr. Tahir Tarimer

ŞİDDETE UĞRAYAN DOKTOR DARP RAPORU ALDI

A.A. kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarimer ile tartıştı. Tartışma sırasında A.A., iddiaya göre Tarimer'i darbetti.

Dr. Tahir Tarimer'in vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi konulan A.A. ameliyat edildi.

Darp raporu alan Dr. Tarimer, A.A.´dan şikayetçi oldu.

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