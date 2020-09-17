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17 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekilişlerinin Salı, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilmesine karar verdi. 17 Eylül 2020 Süper Loto çekilişine dair detaylar haberimizde.

17 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI 2020: 7 - 19 - 37 - 45 - 48 - 53

Kategori Kazanan Kişi Sayısı Miktar 6 0 0,00 5 0 0 4 0 0 3 0 0 2 0 0

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Ne kadar kazanabilirsin?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.