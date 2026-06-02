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        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: 2 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar

        2 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

        Süper Loto çekilişi için heyecan sona erdi. 2 Haziran tarihli Süper Loto çekilişinin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanmayı umut eden binlerce vatandaş sonuç ekranına yönelirken, çekilişte hangi numaraların çıktığı da merak konusu oldu. İşte 2 Haziran 2026 Salı Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 21:36 Güncelleme:
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar...

        Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi. Milli Piyango Online üzerinden canlı yayınlanan çekilişin ardından şanslı numaralar açıklandı. Büyük ikramiye hayali kuranlar, kuponlarını kontrol etmek için Süper Loto sonuç ekranına yöneldi. Çekiliş sonuçları Milli Piyango'nun resmi platformları üzerinden erişime açıldı. İşte 2 Haziran 2026 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        2 HAZİRAN 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        15 - 18 - 20 - 31 - 43 - 56

        SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Süper Loto sonuçları, Milli Piyango Online sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. Oyuncular, kuponlarında yer alan numaraları çekiliş sonuçlarıyla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebiliyor.

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        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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