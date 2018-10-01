Suudi Arabistan, Japon Softbank ile bahar ayında duyurduğu dünyanın en büyük güneş enerjisi çiftliği projesini askıya aldı. 200 milyar dolar civarında yatırım gerektiren projenin rafa kaldırılma nedeni olarak Suudi yetkililer, başka cazip dönüşüm projelerini gerekçe gösterdi.

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın mart ayındaki Nw York temasları esnasında SoftBank CEO'su Masayoshi Son ile görüşmesinin ardından duyurulan projeyle, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan Suudi Arabistan'ın güneş enerjisi devi olması ve 200 gigavatlık kapasiteyle günlük enerji ihtiyacının 3 misli enerji üretmesi bekleniyordu.

Suudi enerji yetkilileri projenin duyurulmasının ardından kilit denebilecek detaylar hakkında açıklama yapmamıştı. Güneş enerjisi çiftliği için kullanılacak arazi, devlet sübvansiyonunun nasıl yapılacağı gibi detaylar belirsizdi.

ABD'li Wall Street Journal'in ulaştığı bir kaynak, "Herkes bu fikrin yok olmasını umuyor." derken bir başka kaynağın da bu denli büyük kapasitenin gelecekte yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla pahalı kalabileceği endişesinin olduğunu söyledi.

100 MİLYAR DOLARLIK FONUN AKIBETİ MERAK KONUSU

200 gigavatlık hedefin rasyonel olmadığını söyleyen bir yetkili ise yaratılan enerjinin ihraç edilip edilmeyeceğinin dahi belli olmadığına dikkat etti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'nın SoftBank ile görüşülmeden önce 2023 yılı için koyduğu yenilenebilir güneş ve rüzgar enerjisi hedefi çok daha mütevazı, 9.5 gigavatlık bir plandan ibaretti. Bu rakam ülkenin tamamının sahip olduğu kapasitenin yüzde 10'una tekabül ediyor.

Ülkenin şu an neredeyse hiç güneş enerjisi üretimi bulunmuyor ve ihtiyacı olan elektriği petrol ve doğalgaz ürünlerinden elde ediyor.

SoftBank ve Suudi yetkililer teknoloji yatırımları için yaratılan ve girişimlerin destekleneceği 100 milyar dolarlık bir fon da yaratmıştı. Bu kararın ardından fon ile ilgili de bir revize olup olmayacağı merak ediliyor.

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