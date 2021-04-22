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Son Dakika: 2021 MSÜ sınav sonuçları açıklandı! 2021 MSÜ sonuç sorgulama ekranı! 2021 MSÜ sonuç öğren!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2021 MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 2021 yılında Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen öğrencilerin katıldığı 2021 MSÜ aday belirleme sınavı 4 Nisan 2021'de gerçekleşmişti. 2021 MSÜ sonuç sorgulama ekranı: 2021 MSÜ sonuç öğren!

Son Dakika: 2021 MSÜ sınav sonuçları açıklandı! 2021 MSÜ sonuç sorgulama ekranı! 2021 MSÜ sonuç öğren!

Her sene ÖSYM tarafından düzenlenen ve Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen adayların belirlenmesini sağlayan MSÜ sonuçları belli oldu. Başvuruları 27 Ocak - 23 Şubat 2021 tarihleri arasında tamamlana 2021 MSÜ aday belirleme sınavı 4 Nisan'da gerçekleşmişti. Sınava katılan adaylar tarafından merakla beklenen 2021 MSÜ sonuçları ÖSYM üzerinden duyuruldu. İşte 2021 MSÜ sonuç sorgulama ekranı! 2021 MSÜ sonuç öğren!

2021 MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 04 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

2021 MSÜ aday belirleme sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarına 22 Nisan 2021 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

2021 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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