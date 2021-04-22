Her sene ÖSYM tarafından düzenlenen ve Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen adayların belirlenmesini sağlayan MSÜ sonuçları belli oldu. Başvuruları 27 Ocak - 23 Şubat 2021 tarihleri arasında tamamlana 2021 MSÜ aday belirleme sınavı 4 Nisan'da gerçekleşmişti. Sınava katılan adaylar tarafından merakla beklenen 2021 MSÜ sonuçları ÖSYM üzerinden duyuruldu. İşte 2021 MSÜ sonuç sorgulama ekranı! 2021 MSÜ sonuç öğren!

2021 MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 04 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

2021 MSÜ aday belirleme sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarına 22 Nisan 2021 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

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