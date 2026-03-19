22 yaşındaki Kübra gözyaşına boğdu!
Mardin'in Artuklu ilçesinde apartmanın 10'uncu katındaki balkondan düşen 22 yaşındaki Kübra Öğrendik, hayatını kaybetti. Öğrendik'in cansız beden, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Giriş: 19.03.2026 - 09:01
Mardin'de acı olay, öğleden sonra Artuklu ilçesinde Nur Mahallesi'ndeki Dimar Sitesi’nde meydana geldi.
BİLİNMEYEN NEDENLE DÜŞTÜ
Apartmanın 10’uncu katındaki dairede ailesiyle yaşayan Kübra Öğrendik (22), henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrendik’in hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Olay yerindeki incelemenin ardından Öğrendik’in cansız beden, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
