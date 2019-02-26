SON DAKİKA | 26 Şubat Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yatırımcılar tarafından 26 Şubat Salı günü de merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda gram altının fiyatı yüzde 0,37 düşüşle 226,22 liradan, çeyrek altın ise 369,87 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 26 Şubat güncel altın fiyatları...