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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 28 yaşındaydı... Çalışmak için gittiği İspanya'da hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        28 yaşındaydı... Çalışmak için gittiği İspanya'da hayatını kaybetti

        Çalışmak için 6 yıl önce İspanya'ya giden 28 yaşındaki Aziz Çaplık, bir süre önce teşhis edilen boyun tümörü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 15:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çalışmaya gitmişti, hayatını kaybetti
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        İspanya'ya çalışmak için giden ve bir süre önce boyun tümörü teşhisiyle tedaviye alınan Aziz Çaplık (28), hayatını kaybetti.

        ÇALIŞMAYA GİTMİŞTİ

        DHA'daki habere göre; çalışmak için 6 yıl önce İspanya’ya giden CHP Derik İlçe Başkanı Mehmet Çaplık’ın oğlu Aziz Çaplık, 19 Mayıs’ta rahatsızlanınca Barcelona'daki Hospital Vall d'Hebron Hastanesi'nde tedaviye alındı. Boyun tümörü teşhisi konulan Çaplık, 11 Haziran’da hayatını kaybetti.

        CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

        Çaplık’ın cenazesi, ailenin girişimleri sonucu gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 21 Haziran’da hava yoluyla Türkiye’ye getirilecek. Cenazenin, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'ndan alınarak memleketi Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki Hacı Abdullah Akın Mezarlığı Aile Kabristanı’nda toprağa verileceği belirtildi.

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