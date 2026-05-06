        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika : 30 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 392 gözaltı

        30 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 392 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, "30 ilde düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda; 518 kilogram uyuşturucu madde ile 133 bin 66 uyuşturucu hap ele geçirildi. 392 şüpheli yakalandı, 122'si tutuklandı" denildi

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 11:20 Güncelleme:
        İçişleri Bakanlığı, 30 ilde düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda; 518 kilogram uyuşturucu madde ile 133 bin 66 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

        Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt, Tekirdağ, Tokat, Van ve Zonguldak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda 392 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 122'si tutuklanırken, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

        750 narkotik ve asayiş ekibi, 4 bin 500 personelin katılımıyla ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de yer aldığı operasyonlar sonucunda sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları tespit edildi.

        Açıklamanın devamında "Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." denildi.

        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Ucuz kurtuldum"
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
