İçişleri Bakanlığı, 30 ilde düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda; 518 kilogram uyuşturucu madde ile 133 bin 66 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı duyuruda, 30 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 518 kg uyuşturucu madde ile 133 bin 66 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt, Tekirdağ, Tokat, Van ve Zonguldak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda 392 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 122'si tutuklanırken, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

750 narkotik ve asayiş ekibi, 4 bin 500 personelin katılımıyla ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de yer aldığı operasyonlar sonucunda sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 518 kg uyuşturucu madde ile 133 bin 66 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Açıklamanın devamında "Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." denildi.