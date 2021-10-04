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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 30 kilometre kaçtı, 6 suçtan ceza yedi!
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30 kilometrede 6 suç işledi! Polis aracına çarptı, naneli sakız da kurtarmadı

Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve bir polis aracına çarparak kaçan sürücü Bedirhan K. (26) ve 3 arkadaşı yaklaşık 30 kilometrelik kovalamacanın ardından önce kavşaktaki refüje ardından da ağaca çarptı. Polis ekiplerinin üst araması yaptığı sırada naneli sakız çiğnediği görülen sürücü Bedirhan K.'nin 2.05 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye, drift, makas, alkollü araç kullanma, 'dur' ihtarına uymama, şerit değiştirme ihlali, kırmızı ışık ihlali olmak üzere 6 suçtan toplam 9 bin 950 TL ceza kesildi

Son dakika: 30 kilometre kaçtı, 6 suçtan ceza yedi!
30 kilometre kaçtı, 6 suçtan ceza yedi!
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DHA

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri şüphe üzerine Atatürk Caddesi'nde seyir halinde olan 16 AGA 116 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobildeki 3 arkadaşı ile kaçmaya başladı. Bunun üzerine takviye isteyen ekipler, otomobili kovalamaya başladı.

ARA SOKAKLARA GİREREK İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTI

Ekipler, drift atarak tehlikeli bir şekilde ilerleyen otomobil sürücüsüne anonslar yaparak, durmasını istedi. Ancak İzmir Yolu Caddesi'ne çıkan sürücü merkez Osmangazi ilçesi istikametine kaçışını sürdürdü. Trafikte araçlara makas atarak ilerleyen otomobilin kaza yapma ihtimaline karşı ekipler sıcak temasta bulunmaktan kaçınırken sürücü Bedirhan K., Dikkaldırım Mahallesi'nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

ÖNCE POLİS ARACINA ARDINDAN AĞACA ÇARPTI

Desteğe gelen polis ekipleri, bölgeyi ablukaya alarak giriş-çıkışları kapattı. Ara sokaklarda bir süre daha kaçışını sürdüren sürücü Hayran Caddesi üzerinde polis aracına çarptı. Aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Bedirhan K., önce Hayran Caddesi ile Oulu Caddesi´nin kesiştiği kavşağa ardından da ağaca çarparak durabildi.

NANELİ SAKIZ ÇİĞNEYEN SÜRÜCÜ ALKOLMETREYİ KANDIRAMADI

Çarparak kaçtıkları polis ekipleri tarafından araçtan indirilen Bedirhan K., Ramazan D.(26), Yasin B.(26) ve Alper K.(26) kazayı yara almadan atlattı. Polis ekiplerinin üst araması yaptığı sırada naneli sakız çiğnediği görülen sürücü Bedirhan K.'nın alkol testinde 2.05 promil alkollü olduğu tespit edildi.

6 SUÇTAN TOPLAM 9 BİN 950 TL CEZA

Bedirhan K.'ye dirft atmaktan 6 bin 700, alkollü araç kullanmaktan bin 228 TL, makas atmaktan bin 228 TL, dur ihtarına uymamaktan 166 TL, şerit değiştirme ihlalinden 314 TL, kırmızı ışık ihlalinden 314 TL olmak üzere toplam 9 bin 950 TL ceza kesildi. Gözaltına alınan Bedirhan K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'BU CEZA BİR ŞEY DEĞİL, DAHA FARKLI CEZALAR ÇEKEBİLİRDİNİZ'

Polis ekiplerine, Bedirhan K.'yi kaçmaması konusunda uyardıklarını ancak durmadığını söyleyen arkadaşı Yasin B., "Arkadaşım, 'yakalanmazsam daha az ceza alırım' diyerek polisten kaçmak istedi, ancak şimdi cezasını çekecek" dedi. Ölümle sonuçlanmış kazaları hatırlatıp gençlere uyarılarda bulunan bir polis memuru "Bu ceza bir şey değil, daha farklı cezalar çekebilirdiniz" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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