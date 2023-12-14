Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 43 gün süren amansız takip sonucu, "Ebu Civan" kod adlı Muhammed Hamme'yi Suriye'nin Münbiç şehrinde SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi.

MİT’in 24 Kasım'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün kontrolü altında bulunan Suriye/Münbiç bölgesinde terör örgütünün sözde askeri meclisi içerisinde askeri ilişikler sorumlusu olarak faaliyet gösteren ele başlardan "Ebu Civan" kod adlı Muhammed Hamme'nin etkisiz hale getirdiği operasyonun detaylarına Habertürk'te Sırrıberk Arslan ulaştı.

MİT, terör örgütünün Suriye’deki elebaşlarından olup, 10 yıldır örgütün içinde yer alan, Türkiye’de 1 milyon para ödülü ile Turuncu kategoride aranan Muhammed Hamme'nin peşine düştü.

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Geçtiğimiz 12 Ekim'de MİT'in saha ajanlarından Münbiç ve Kandil arasında faaliyetlerini yürüten o teröristin Kandil'den Münbiç bölgesine giriş yaptığını öğrendi. Bu tespit üzerine MİT tarafından operasyon için düğmeye basıldı. Kasım ayının ilk haftasında İHA'nın çalışma neticesi o teröristtin bulunduğu bölgeyi tespit etti.

MİT’in yürüttüğü hassas çalışma neticesinde alınan anlık istihbarat ve İHA'dan gelen görüntülerle operasyon için en doğru zaman belirlendi.

Adım adım takip edilen terörist Muhammed Hamme’nin önceki zamanlarda, etkisiz hale getirilen teröristlerin aileleri ile toplantılar yapıp, örgüte adam kazandırma faaliyetlerini organize etmek için Münbiç kentinin El Gassaniye mahallesinde çıkış yapmasıyla operasyon başlatıldı.

Sınır hattında konuşlu olan SİHA merkezinden kalkan TSK’ya ait bir SİHA, teröristin içinde bulduğu cip aracı, sivillerin bulunmadığı Şemsiye Bulvarı üzerinde nokta atışla vurarak etkisiz hale getirdi. Terörist, 43 gün süren takip sonucu yakın koruması ve şoförlüğünü yaptığı teröristlerle birlikte öldü.