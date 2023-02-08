"CENAZE NAKİLLERİ İÇİN ARAÇ BULAMIYORUZ"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 36'ncı Grup Oteller ve Konaklama Meslek Komitesi üyesi Funda Gökgöl, TUREB'in bölgelere rehber kazandırmak için yapılan uygulama eğitimleri kapsamında Adıyaman'a giden 43 kişilik rehber ekibinin de Grand Isias Hotel'in enkazında kaldığını söyledi. Marmara, Ege ve Akdeniz eğitimlerini tamamladıktan sonra ekibin Güneydoğu eğitimi için bölgeye gittiğini belirten Gökgöl, "Enkazdaki arkadaşlarımızdan bir kısmı çıkarıldı, bir kısmı hala enkaz altında. Maalesef kaybettiklerimiz var. Depremin ilk gününden itibaren Antalya Rehberler Odası Başkanı Mustafa Yalçınkaya ve yönetim kurulu üyesi Volkan Lubiewski otel enkazının önünde bekliyor. Çıkartılan cenazelerden 4'ü Antalya'ya gelecek ama cenaze nakilleri için araç bulamıyoruz. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

TUREB'den edinilen bilgiye göre, eğitimdeki rehberler ve rehber adaylarından 8 Şubat Çarşamba günü öğle saatlerine kadar yapılan çalışmalarda; 19'u sağ kurtarılırken, 10'unun ise cansız bedenine ulaşıldı. 14 rehberle ilgili ise henüz bilgi sahibi olunamadı.