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Haberler Teknoloji Son dakika: 45 yıldır yolda olan Voyager'da gizemli sorun
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NASA, Voyager uzay aracındaki gizemli sorunu çözmeye çalışıyor

Uzay araştırmalarında tüm zamanların en önemli çalışması olan Voyager ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1977'de uzaya fırlatılan ve hala görevine devam eden Voyager 1 isimli keşif aracında oluşan "gizemli" sorunu çözmek için uğraşıyor.

Son dakika: 45 yıldır yolda olan Voyager'da gizemli sorun
45 yıldır yolda olan Voyager'da gizemli sorun
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NASA'ya bağlı Jet Tahrik Laboratuvarı (JPL) internet sayfasından yapılan basın açıklamasında, 45 yıldır uzayın derinliklerinde keşif görevine devam eden Voyager 1'in "yürüttüğü faaliyetlerle merkeze gönderdiği veriler arasındaki uyumsuzluğa" işaret edildi.

JPL mühendislerinin açıklamasında, "Yıldızlararası kaşif normal çalışıyor, bilim verilerini toplayıp geri getirmenin yanı sıra Dünya'dan komutlar alıyor ve yürütüyor. Ancak sondanın tutum artikülasyon ve kontrol sisteminden (AACS) alınan okumalar gemide gerçekte neler olduğunu yansıtmıyor." ifadesine yer verildi.

'ANTENLERİ HÂLÂ DÜNYA'YA DÖNÜK'

Voyager'ın anteninin hala Dünya'ya dönük ve sinyallerinin güçlü olduğundan emin olduklarını belirten JPL ekibi, bu yanlış verinin doğrudan bu cihazdan mı geldiğini yoksa başka bir sistemin buna neden olup olmadığını tespite çalıştıklarına dikkati çekti.

Güneş sisteminin etki alanı dışında araştırma yapmak için 1977'de uzaya gönderilen Voyager 1 Dünya'ya 23,3 milyar kilometre, Voyager 2 ise 19,5 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Yıldızlararası konumu nedeniyle Voyager 1'in tek yönlü seyahat etmesi 20 saat 33 dakika sürüyor ve bu nedenle NASA ile Voyager arasındaki bir mesajın gelip gitmesi iki günü buluyor.

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