        Son dakika: 5. kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi

        5. kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi

        Karabük'te bir apartmanın 5. katındaki daireden düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi

        Giriş: 24.01.2026 - 11:49 Güncelleme: 24.01.2026 - 11:49
        Karabük'te bir apartmanın 5. katındaki daireden düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

        5. KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

        Olay, Cevizkent TOKİ konutları C Blokta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 78 yaşındaki Ayşe Erhan, bulunduğu dairenin odasındaki pencere önünde dengesini kaybederek 5. kattan aşağı düştü.

        YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #Karabük
        #Son dakika haberler
