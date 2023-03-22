Evin sahibi polis memuru O.Ç. ise idari soruşturma nedeniyle açığa alındıktan sonra savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay anında evde bulunan O.Ç.'nin kız arkadaşı E.Ş. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Sedefnur Çağlar, ailesinin isteği doğrultusunda ambulansla memleketi Sivas'a götürüldü. Vücudunda ağır hasar bulunan Sedefnur'un tedavisine evinde devam ediliyor.

Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadınla alkol aldığı iddia edilen Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sedefnur, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.

Yargılama sırasında savunma yapan Sedefnur Çağlar'ın polis olan erkek arkadaşı Ahmet A., genç kızın daha önce de intihara kalkıştığını söyleyerek olayı kendisinin gerçekleştirmediğini belirtti. Yargılama sürecinde Sedefnur Çağlar'ın durumunun daha iyi olduğunun anlaşılması üzerine, Sivas'ta ataması yapılan bir naip hakim, uzman psikolog ve her iki tarafın avukatlarının bulunduğu bir heyet, genç kızın tedavisinin yapıldığı hastane odasında mahkeme kurarak ifadesini aldı.

Olayın ardından uzun süre bilinci kapalı kalan Sedefnur Çağlar'ın durumunun iyiye gitmesi üzerine, polis ekipleri birkaç kez ifadesini almayı denedi, ancak genç kız konuşamadı. Yasal sürenin dolması nedeniyle Sedefnur Çağlar'ın ifadesi olmadan hazırlanan iddianame, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sedefnur Çağlar ifadesinde, olay günü evde neler yaşandığını, nasıl düştüğünü hatırlamadığını söyledi. Daha önce intihar girişiminde bulunduğunu ve arkadaşı Ahmet A.'nın engel olduğunu belirten Sedefnur Çağlar, Ahmet A.'nın kendisine fiziksel ve duygusal şiddet uygulamadığını, ancak son dönemlerde kavgalarının olduğunu belirtti.

"TEK İSTEDİĞİM SEDEF'İN İYİ OLMASI"

Davanın karar duruşması bugün Kocaeli 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma salonunda tutuksuz sanık Ahmet A. ve taraf avukatları hazır bulundu. Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Ahmet A.'nın üzerine atılı suçu işlediğinin şüpheli olması sebebiyle, 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesinin uygulanması gerektiğini belirterek sanığın beraatini istedi. Son sözü sorulan sanık Ahmet A., "Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum. Üzerime atılı suçu işlemediğim göz önüne alınarak beraatimi talep ediyorum. En başından beri samimi bir şekilde yapmadığımı söyledim. Sürecin bu şekilde olması gerekiyormuş. Keşke böyle olmasaydı. Tek istediğim Sedef'in iyi olması" dedi.