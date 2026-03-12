Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 73 yaşındaki Döndü Adalı donmak üzereydi! Durumu ciddi | Bartın haberleri | Son dakika haberleri

        73 yaşında donmak üzereydi! Durumu ciddi!

        Bartın'ın Ulus ilçesinde kendisine ulaşılamayınca arama çalışması başlatılan 73 yaşındaki Döndü Adalı, 38 saat sonra donmak üzereyken bulundu. Yamaçtan düştüğü belirlenen Adalı, hastanede tedaviye alındı. Yaşlı kadının durumunun ciddi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 09:53
        Yaşlı kadın 38 saattir aranıyordu...
        Bartın'da olay, Ulus ilçesine bağlı Buğurlar köyünde yaşandı. Hayvancılık yapan Döndü Adalı (73), önceki gün araziye otlaması için bıraktığı hayvanlarını getirmek için evden ayrıldı.

        ARAMA KURTARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre Adalı eve dönmeyince ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla köye sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        38 SAAT SONRA BULUNDU

        Ekipler, arama çalışması başlattı. Köylüler de çalışmalara destek verdi. Döndü Adalı, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki yamaçta, kaybolduktan 38 saat sonra bulundu.

        DONMAK ÜZERE BULUNDU

        Kadının yamaçtan düştüğü ve bu nedenle eve geri dönemediği anlaşıldı. Adalı'nın hipotermi geçirmek üzere olduğu belirlendi. Donmak üzere olan kadına jandarma montunu verdi ve battaniyeye sardı.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Adalı, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Döndü Adalı’nın hayati tehlikesi sürüyor.

