Son dakika haberi: "Ama kafamız nasıl güzel" sözleriyle tanınmıştı... Kafatası ve kemikler fenomen Yunus Dönertaş'a ait çıktı!

8 aydır kayıptı! Kafatası ve kemikler fenomene ait çıktı! 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika haberler... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda, geçen yıl ağustos ayında koyun otlatan çoban, kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi, ihbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da buldu.

KAFATASI VE KEMİKLER İNCELEMEYE ALINDI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bulunan kafatası ve kemiklerin, kayıp kişilere ait olabileceği ihtimali üzerine başvuruları incelemeye aldı.

"DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİRİLDİ"

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonuçlandı. Kentte yapılan kayıp kişilerin ailelerinden alınan DNA örnekleri kemiklerden alınan örneklerle eşleştirildi. Kemiklerin 15 Temmuz 2021 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Yunus Dönertaş'a (42) ait olduğu tespit edildi.

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dönertaş´a ait kemik parçaları önceki gün İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

İNTERNET FENOMENİ ÇIKTI

Son dakika haberine göre 42 yaşındaki Yunus Dönertaş'ın internette sokak röportajıyla tanınıp, "Ama kafamız nasıl güzel" sözleriyle fenomen olduğu öğrenildi.