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ABD askerleri Suriye'den Irak'a gönderilecek

HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekeceğini açıkladığı Amerikan askerlerinin ülkelerine dönmek yerine Irak'ta DEAŞ'a karşı devam eden operasyonlara destek vereceği belirtiliyor.

amerikan askerleri

ABD Başkanı Donald Trump'ın TSK'nın 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından önce Suriye'den çekeceğini açıkladığı askerlerin ülkelerine dönmeyeceği ortaya çıktı.

Başkan Trump, son haftalarda yaptığı açıklamalarda sık sık Suriye'deki Amerikan askerlerini 'eve getireceğini' ifade etmişti. Ancak Savunma Bakanı Mark Esper'in hazırladığı plana göre Suriye'den çekilecek Amerikan askerleri Irak'ın batısına konuşlanarak, terör örgütü DEAŞ'a karşı devam eden operasyonlara katılacak.

ABD lideri Trump, son tweet'inde yer alan 'Askerlerimizi geri getiriyoruz' cümlesini silmişti.

Esper, Afganistan'a gidişi sırasında uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'a gönderilecek askerlerin Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyonlar düzenleyebileceklerini kaydetti. Esper, Suriye'deki askerlerin Irak'a kaydırılması konusunda Bağdat yönetimiyle görüştüklerini de sözlerine ekledi.

ABD'nin Irak'ta halen 5 binin üzerinde askeri bulunuyor.

Son olarak ABD yönetiminin Suriye'de 200 civarında asker bırakmayı planladığı, bu askerlerin ülkenin doğusundaki petrol tesislerini Rusya ve Esad rejimine karşı koruyacağı iddia edilmişti.

 

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