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NYT: Trump, Suriye'nin doğusunda 200 asker bırakmayı düşünüyor

AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin doğusunda 200 civarında asker bırakmayı düşündüğü iddia edildi. New York Times'ın haberine göre Trump, Suriye'nin doğusundaki petrol bölgelerinin Esed rejimi ve Rusya'nın eline geçmemesi için bu yöndeki Pentagon planını kabul edecek

trump

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin doğusunda, petrol bölgelerinin Esed rejimi ve Rusya'nın eline geçmemesi için 200 civarında asker bırakmayı düşündüğü iddia edildi.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, Pentagon'un Suriye'nin doğusunda 200 civarında asker bırakmayı öngören planını kabul edecek.

Haberde söz konusu planın iki nedene dayandığı ve bunların DEAŞ'la mücadele ve Suriye'nin doğusundaki petrol bölgelerinin Esed rejimi ile Rusya'nın eline geçmemesi olduğu kaydedildi.

Kısa süre önce Suriye'nin kuzeyindeki bin civarındaki Amerikan askerinin tümünün çekileceğini açıklayan Trump, söz konusu asker bırakma kararını onaylarsa ikinci kez "Suriye'den asker çekme" konusunda geri atmış olacak.

Geçen aralık ayında Suriye'deki 2 bin civarındaki Amerikan askerinin hemen geri çekilmesi kararını bildiren Trump, kısa süre sonra bu kararını esnetmiş ve zaman içinde kademeli olarak bu sayının azaltılması talimatını vermişti.

AA'nın haberine göre; Trump, önceki hafta yaptığı duyuruyla Suriye'nin kuzeyindeki bin civarında Amerikan askerinin geri çekileceğini açıklamış, Savunma Bakanı Mark Esper de bu askerlerin Irak'ın batısına nakledileceklerini ilan etmişti.

ABD'nin, Suriye'nin El Tanf bölgesinde halen 125 kadar askeri bulunuyor. Pentagon'dan bu askerlerin geri çekilmeyeceği bildirilmişti.

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