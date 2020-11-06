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ABD'de 59. başkanlık seçim sonuçları üçüncü gününde de sonuçlanmazken, dünya ABD'yi dört yıl boyunca yönetecek başkanın Demokrat Joe Biden mı yoksa Cumhuriyetçi Donald Trump mı olacağını merak ediyor.

Seçim kıyasıya rekabetle sürerken, bugün açıklanan verilerde Biden'ın seçimin sonuçlanması için kritik öneme sahip Pennsylvania ve Georgia'da öne geçtiği belirtildi.

Bu açıklamaların ardından Trump'ın seçim ekibi, "Seçim bitmiş değil. Biden'ın kritik dört eyaleti kazandığı iddiası tamamen yanlıştır. Georgia’da oylar yeniden sayılacak" açıklamasında bulundu.

Demokrat aday Biden, 20 delegeli Pennsylvania'da ve16 delegeli Georgia'da Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geriden gelip Trump'ın geçti.