ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in Suriye'deki son saldırılarını desteklemedik. Hem Suriye hem de İsrail ile iş birliği içindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

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